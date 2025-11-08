Magyar Péter pártja manipulációs eszköz Brüsszel markában

A brüsszeli balliberális csoport továbbra is napirenden tartja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mindezt annak ellenére, hogy Kijev semmilyen előrelépést sem tett a csatlakozási feltételek teljesítése felé – írja az Ellenpont.

Ruszin-Szendi Romulusz és Valerij Zaluzsnij volt ukrán vezérkari főnök (Fotó: Ellenpont)

A portál felidézi, hogy bár 2022-ben az Európai Bizottság hét konkrét feltételt szabott Kijevnek – az alkotmánybírósági és bírósági reformtól kezdve a korrupció- és pénzmosás elleni fellépésen át egészen a kisebbségi jogok biztosításáig –, ezek a pontok három év alatt azonban legfeljebb részlegesen teljesültek, több esetben pedig visszalépés történt.

Ennek ellenére az Európai Unió balliberális csoportosulásai kifejzetten támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt már tavasszal aláírásgyűjtést szervezett, ezzel támogatva Kijev gyorsított integrációját.

Magyar Péterre tehát értelemszerűen számítanak a brüsszeli vezetők, hogy esetleges választási győzelme esetén támogatni fogja Ukrajna gyorsított csatlakozását.

Az ukránokkal való jó viszonyt megalapozza Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök bevallott jó kapcsolata az ukrán vezérkari főnökkel, illetve Magyar Péter kapcsolatrendszere, amely körbe olyan ügynöknek minősített, illetve gyanús személyek tartoznak, mint az ukrán identitású Tseber Roland Ivanovics és Skirjak Krisztián.

Brüsszel szerint a korrupcióval átitatott Ukrajna a jogállamot védi

A cikk kitér arra, hogy Ukrajnában a jogállamiság helyzete különösen aggasztó. A legutóbbi, 2024. októberi, bővítési jelentések szerint Ukrajna egyre inkább lemarad más tagjelölt országokhoz képest, és a kulcsfontosságú területeken elért haladás minimális.

Az Európai Bizottság jelentései ismétlődő ajánlásokat tartalmaznak, amelyeket Ukrajna nem hajtott végre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezik Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Ugyanakor Ukrajna éllovas a korrupciót tekintve is. Az Ellenpont felidézi, hogy 2023-ban korrupciós vádak miatt letartóztatták az ukrán Legfelsőbb Bíróság elnökét, miközben a kormány éppen azon dolgozott, hogy saját felügyelete alá vonja a bírók feddhetetlenségét ellenőrző Integritási Tanácsot. Itt azonban nem állt meg a kormányzati hatáskörbővítés: 2025 júliusában Zelenszkij elnök ratifikálta az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) függetlenségét megnyirbáló jogszabályt, amelyet még Brüsszelben sem néztek jó szemmel. Minthogy

Ukrajna Európa egyik legkorruptabb országa jelenleg is, a korrupcióellenes hatóság kiüresítése óriási nemzetközi botrányt robbantott ki.

A nyomásnak engedve néhány nappal később aztán maga az elnök nyújtott be egy javaslatot a NABU függetlenségének helyreállítására. Az eset azonban jól példázza, hogy a kormányzatnak vannak problémái a korrupcióellenes küzdelemmel.