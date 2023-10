Debrecen közlekedésének régi gondjait orvosolják a kiemelt beruházások

Sokáig nagyon nehéz volt közlekedni a városba kelet felől csatlakozó Sámsoni úton, amely a 471-es út városi szakasza. Hiába korszerűsítették ugyanis ezt az utat, a városi szakaszon összetorlódtak a járművek. Folynak a munkálatok, amelyek során ez a szakasz – hasonlóan a városhatárig terjedőhöz – négy sávosra bővül. Igaz, hogy a teljes javulás csak akkor következik majd be, ha az utat keresztező vasútvonal szintbeli kereszteződését alul- vagy felüljáróval megszüntetik. Ehhez a későbbi fejlesztéshez azonban a vasút együttműködésére lesz szükség, hasonlóan a közelben lévő Diószegi úti, eléggé lerobbant közúti felüljárójának rekonstrukciójához.

Ezek a munkálatok már folynak, s az év végéig be is fejeződnek. A tervezés előtt álló négy másik útfejlesztési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű ügynek nyilvánította a kormány. Ez azt jelenti, hogy építésük előtt minden egyeztetést le kell folytatni, amelyet más beruházások esetében is, de ezek határidejét lerövidítették. A négy fejlesztésre 112 milliárd forintos támogatási csomagot hozott létre a kormány. Jelenleg a tervezésre írtak ki közbeszerzési eljárást.

A 35-ös út Józsa városrésztől Debrecenig terjedő szakaszát alaposan kinőtte a városrész. Reggelenként itt hatalmas közlekedési dugók alakulnak ki, amelyeken az sem segít, hogy a korábbi korszerűsítéssel párhuzamosan kerékpárutat is kialakítottak.

Hamarosan teljesül az itt élők régi vágya: kétszer két sávosra bővítik ezt a szakaszt. S hogy Debrecen és Józsa forgalmát ne terheljék a távolabbról a város északnyugati ipari parkjához igyekezők, ezt az utat Józsától északra összekötik az M35-ös autópályával. Ugyancsak kiemelt projekt lett a 35-ös út városi szakaszán a nagy forgalmú Böszörményi és Füredi utak kereszteződésének fejlesztése is.

Szintén kiemelt a 47-es út kétszer kétsávosra bővítése. Ennek a megtervezésére is készülhet a pályázat. Ez a szakasz Mikepércset köti össze a várossal, nagyjából olyan távolságból, mint a józsai. Itt is jócskán megnőtt az amúgy is nagy forgalom, hiszen az út mentén lakó, Debrecenben dolgozó emberek hivatásforgalmán kívül a város déli ipari parkja is ide vonzza a teherforgalmat. Ugyancsak kétszer két sávosra bővül az M35-ös autópályát és a 47-es utat összekötő 481-es út, hiszen az autópályáról is érkeznek majd az itt épülő akkumulátorgyárnak, és a már meglévő gyártelepeknek szállító járművek. Ezen egy új csomópontot is kialakítanak, hogy ez a forgalom ne terhelje a 47-es, hanem közvetlenül csatlakozzék a déli ipari övezethez. A 481-es út az első szakasza lesz a Debrecent délről és keletről elkerülő útnak, amely a városba innen becsatlakozó utakat keresztezi, egészen a 4-esig. Ha ez megépül a Debrecen 2030 projektben, a várost teljesen el fogja kerülni az átmenő forgalom.