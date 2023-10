Gyöngyösi és a Jobbik éveken át mániákusan támadta Izraelt

Nem ez a durva zsidóellenes kirohanás volt ugyanakkor Gyöngyösiék egyetlen szélsőséges akciója. 2012 novemberében az izraeli nagykövetség előtt tüntetett a Jobbik. A Jobbik akkori elnöke, Vona Gábor szerint

Izrael a gázai hadművelettel ismét bebizonyította, hogy egy „rasszista diktatúrát működtet, és létrehozta a történelem legnagyobb koncentrációs táborát: Gázát”.

A szóhasználatában éppen Gyöngyösit idéző Vona mellett maga Gyöngyösi Márton is felszólalt, és be is mentek a vonuló tömegbe. A tömeg többször is a „mocskos zsidók”, „gyilkos Izrael”, „éljen a Hamász”, „Gáza, Gáza”, „Allah”, „szabad Palesztina” kiáltásokat skandálta. Érdemes megfigyelni, hogy a Jobbik tüntetése a jelszavakat tekintve szinte teljesen ugyanúgy nézett ki, mint azok a demonstrációk, amelyeket arab bevándorlók tartanak ezekben a napokban a különböző nyugati nagyvárosokban.