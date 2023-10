Kovács Zoltán: Évtizedes hagyománya az európai baloldalnak az antiszemitizmus + videó

Nem kell megvárni a terrort

Az államtitkár felidézte, hogy 2015-ben és az azt követő években kísérletet tettek annak elmagyarázására, hogy a muzulmán bevándorlókkal nem vallási szempontból van baj, hanem kulturális értelemben, és hogy milyen következményei vannak, ha egymással összeegyeztethetetlen attitűdöket képviselő embereknek kell a nyugati elme által kitalált, egybeolvadó multikulturális közegben létezni.

Ez nyilvánvalóan nem működik, ezt pontosan tudják már azok, akik Londont és más nagyvárosokat működtetnek – folytatta Kovács Zoltán. Úgy vélte, nem kell megvárni, hogy „ez tettekben, nem csak demonstrációkban, hanem terrortámadásokban manifesztálódjon, megjelenjen az utcákon, az emberek hétköznapjaiban”.

A korábbi, nyugat-európai nagyvárosokban elkövetett terrortámadásokat szerinte újabbak fogják követni, mivel belső konfliktusok lesznek ezekben a társadalmakban.

Kitért arra is, hogy a nyugat-európai nagyvárosok iskoláiban az látható, hogy felére-harmadára csökken az őshonos nemzetek utánpótlása, és a negatív népesedési adatokat még több bevándorlással fogják tudni csak ellensúlyozni, vagyis ez egy ördögi kör, így a legtöbb nyugat-európai országban jelen állás szerint közel visszafordíthatatlan.

Beszélt arról is, mennyire hipokrita a brüsszeli, nyugat-európai magatartás, ami megjelent már az orosz–ukrán háborút illetően is, most pedig Palesztina kapcsán.

Az Európai Unió az egyik legnagyobb támogatója a Palesztin Hatóságnak

– mutatott rá Kovács Zoltán. Hozzáfűzte: a Hamász a Palesztin Hatóság mellett vagy helyett tulajdonképpen a helyi élet szervezője és működtetője, így szerinte az a pénz, amit oda küld Európa, valamilyen formában oda csatornázódik be. Azonban az átláthatatlan keretek között jó eséllyel terrorcélokra is felhasznált forrás fölött szemet hunynak, és az évi 400 millió eurónál is magasabb támogatás folyósítása minden további nélkül folytatódhat, még a minősíthetetlen és elfogadhatatlan események után is – mondta Kovács Zoltán.

Eközben Európában belül, jogállamisági feltételekre hivatkozva Lengyelországnak és Magyarországnak nem juttatják el a jogosan nekik járó forrásokat – hívta fel a figyelmet az államtitkár az interjúban.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, „a Magyarországnak járó forrásokat mondvacsinált okokkal tartják vissza, hiszen napnál világosabb, hogy Magyarország minden olyan kérésnek, amit felénk megfogalmaztak, eleget tett”.