Nem akar tűzszünetet és béketárgyalásokat Gyurcsány + videó

Nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások jelentik a kiutat, a pesti srácok sem akarták letenni a fegyvert és az agresszorral akartak béketárgyalásokat folytatni – mondta Gyurcsány Ferenc, a 17 évvel ezelőtti véres október 23-ért felelős bukott miniszterelnök az ’56-os emlékműnél tartott megemlékezésen. Emellett a DK elnöke zavaros fejtegetésbe kezdett, amikor arról beszélt, hogy október 23-a megszűnt a nemzet ködös ünnepének lenni.

Ma nincs állami megemlékezés, vagy csak állami megemlékezés van és nincs ünnep

– mondta szóról szóra.

Szerinte az ünnepről megemlékezik a hivatalosság és az ünnep őrzői, azaz ők – próbálta kisajátítani október 23-át Gyurcsány Ferenc, az Apró-villa lakója. Hozzátette, vannak akik kifordítják és hamisítják az ünnep üzenetét, ezek az emberek az állam, a hatalom emberei. Az ünnep szellemét viszont Gyurcsányék őrzik, akik egyre kevesebben vannak – sajnálkozott az egykori kormányfő. Úgy vélekedett, senki nem tud beszélni a nemzet egésze nevében, mert ez a nap nem egységes a nemzet lelkében, szívében és az agyában.

Értékelése szerint akkor is a Nyugat volt a remény a szabadabb, függetlenebb országra, és a Szovjetunió, a mai Oroszország elődje jelentett fenyegetést Európára. Akkor is a függetlenséget veszélyeztette Oroszország, mint most Ukrajnával teszi, amit a kormány „elhazudik”, azt állítva, hogy Brüsszel jelent valójában fenyegetést az európai nemzetek függetlenségére – állította az egykori miniszterelnök.

Gyurcsány memóriája megrekedhetett 2007-nél, ugyanis arra nem emlékeztetett, hogy azon politikusok kiváltságos csoportjába került, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök palacsintapartira hívott.