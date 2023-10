Újraindul az I. kerületi polgármesterségért V. Naszályi Márta

„Folytatom a munkát, ismét indulok polgármesterjelöltként! Pontosan négy éve választottak Budavár polgármesterévé. Az elmúlt években a járvány, a kormányzati megszorítások és az infláció ellenére is rengeteget fejlődött a kerület” – jelentette be közösségi oldalán V. Naszályi Márta, aki az elmúlt évek eredményeiről is beszámolt.

„Megújultak az orvosi rendelőink a Csalogány utcában és az Attila úton, átadtuk a Márai Sándor Művelődési házat. Létrehoztuk a lakásügynökséget, hogy enyhítsük a lakhatási válságot, felújítottuk a játszótereinket, közösségi kerteket nyitunk. Megújult a Batthyány tér, a Táncsics Mihály utca, és elkezdődött a Vérmező felújítása is. Fejlesztjük a Gellért-hegyet, a sportpályákat, miközben támogatjuk az itt élő rászorulókat több módon. Ebből talán a legfontosabb a válságkezelő alapjövedelem volt a Covid alatt, amit az országban elsőként vezettünk be itt, a kerületben” – foglalta össze az I. kerület polgármestere, aki az elért eredmények között említette azt is, hogy átláthatóvá tették az önkormányzat működését.

Arról viszont nem tett említést, hogy vesztegetési ügybe keveredett. A Magyar Nemzet számolt be róla elsőként, hogy

vesztegetés elfogadásának gyanújával nyomoz a rendőrség a V. Naszályi Mártához köthető korrupciós botrányban.

Az ügyben a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós tett feljelentést, aki az Indexnek azt állította, hogy a politikus védelmi pénzt kért tőle.

Szamos Miklós szerint a 2019-es önkormányzati választások előtt ajánlotta fel V. Naszályi Márta, hogy ha az üzletember fizet, akkor olyan szerződést kötnek vele, hogy ne lehessen kitúrni a cukrászdát. Az akkori polgármester-jelölt azt is hangsúlyozta, hogy ha a tranzakció nem történik meg, akkor nem védi meg.