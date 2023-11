A Hadtörténeti Intézet és Múzeum egész napos programsorozattal készül

Az első világháború befejezése 105. évfordulójának alkalmából holnap a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum egész napos programsorozattal készül a Bálna Honvédelmi Központban – olvasható a Honvédelmi Minisztérium lapunknak megküldött közleményében.

A History Rocks! – A nagy háború emlékezete címet viselő rendezvényen a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület csoportjainak bemutatkozása mellett a programot előadások, kerekasztal-beszélgetések, könyvvásár, eszközbemutató, múzeumpedagógiai foglalkozások és egy nemzetközi filmpremier is színesíti.

Magyarországon egyedül a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében nyílik lehetőség a többszörös platinalemezes svéd Sabaton zenekar „The War To End To All Wars – The Movie” című, az első világháború eseményeit feldolgozó, a zenekar dalaira épülő animációs filmjének megtekintésére.

A Sabaton júniusában indította útjára a History Rocks elnevezésű példa nélküli globális múzeumi projektjét, amelyhez a magyarországi vetítésnek helyet adó Bálna Honvédelmi Központon kívül olyan jelentős hadtörténeti múzeumok csatlakoztak, mint például a brit Royal Armouries vagy a franciaországi Musée de l'Armée.

Az esemény regisztrációhoz kötött. Bővebb információt a Hadtörténeti Múzeum, illetve a Bálna Honvédelmi Központ Facebook-oldalán találhatnak az érdeklődők.

Az első világháború volt az emberiség történetében az első olyan valóban világméretű konfliktus, amely a földkerekség minden tájára kihatott, de következményei különösen Európára nézve voltak tragikusak.

A négy évig tartó, többmilliós emberáldozatot követelő háború a Németország és az antanthatalmak között 1918. november 11-én aláírt fegyverszüneti megállapodással ért véget.