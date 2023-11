Akárhogy próbálkozik a Momentum, Gyurcsányt már nem tudja lemosni magáról

– A „pánik újabb szimptómája” a Gyurcsány ellen indított felszínes kommunikációs hadjárat – mutatott rá elemzésében az Alapjogokért Központ. Hozzátették, hogy hasonlót lehetett már látni a párt történetében: Fekete-Győr András – akkori elnök – egy 2017-ben készült interjúban vállalhatatlannak nevezte a DK elnökét, és azt mondta róla, hogy „már igazán eltakarodhatna a közéletből”.

Az elemzés szerint Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője erősen bizonygatja, hogy a tavalyi választáson is csak „az orrukat befogva tudtak egy listán indulni a bukott kormányfővel”, azonban ehhez képest már 2019-ben is egymás szövetségeseiként jutottak önkormányzati pozíciókhoz, illetve azóta is együttműködnek többek között a főváros kétes sikerű irányításában.

A Momentum lényegében a 2022-es választási vereség óta az eljelentéktelenedéstől való rettegés egyértelmű jeleit mutatja.

– mutatott rá az Alapjogokért Központ. Mint írták, ennek első komoly tünete a kordonbontó akciók sorozata volt, amelyekkel sikertelenül próbálták felkelteni a választók érdeklődését: támogatottságuk nemhogy növekedett volna, hanem egyes mérések szerint mára vészesen közel került az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöbhöz, és beérte, sőt, talán már meg is előzte őket a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi ciklusban meglévő két európai parlamenti mandátumuk közül legalább az egyik igen nagy veszélyben van.