Az USA-ban vásárolt új ingatlanjaival henceg Mártha Imre

A dollármédiát is támogatja Mártha Imre az évente több millió forintos prémiumából – derül ki a 24.hu Della című, minapi podcastjából. A műsorban a Fővárosi Közművek vezérigazgatója azt hangoztatta, hogy a tekintélyes összegekből olyan médiatermékeknek is juttat, amelyek nem kapnak állami hirdetést. Mint korábban megírtuk, Karácsony Gergely idén nyolcmillió forintnyi prémiumot hagyott jóvá Márthának. A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett közművezér a fővárosi önkormányzat jelenlegi, csődközeli helyzete ellenére is helyesli a prémiumok osztogatását a fővárosi cégeknél, amire csak idén mintegy 300 millió forintnyi közpénz megy el.