Borongós, esős idő vár ránk kedden és ennél már csak rosszabb lesz

A hideg, novemberi éjszaka után a reggel sem lesz kegyes hozzánk kedden, az ország északi részein alig mutat 0-2 fokot a hőmérő, csak a délkeleten és délnyugaton lesz kellemesebb a napindító, ahol 6 fok körül alakul a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint egész nap kitart majd a borult, felhős, olykor esős idő, csak kevés helyen szakadozik majd fel a felhőzet.

A csapadékzóna viszont tovább terjeszkedik, főként a Dél-Dunántúlon több helyen kiadós mennyiségű eső valószínű. Az északira, északkeletire forduló szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul napközben.

Estére is marad a felhős idő, de mindenütt fokozatosan megszűnik a csapadék. Sokfelé párássá válhat a levegő, főleg az ország északi, középső szélvédett részein köd is képződhet. Az északi, északkeleti szél az éjszaka második felétől kezdve egyre nagyobb területen megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett, fagyzugos részeken gyenge fagy is lehet.