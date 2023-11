Mosogató helyett eldobható műanyag dobozokra költ 46 milliót Zugló

Sokáig tart a mosogató kialakítása

A miniszteri rendelet nem tér ki semmiféle eldobható dobozra, mindössze az edény fertőtlenítését várja el. Azonban mint azt Horváth Zsolt, majd az intézményvezető is elmondta, egy külön mosogatót kialakítani nem egy hónapig tart, de nem is fél évig. Szerintük ugyanis ipari mosogatógépekre, ahhoz ipari áramra van szükség, de helyiséggazdálkodási szempontokat is felvet a kérdés.

Vizsgáljuk meg az intézményeinket, hogy lehet átállni egy műanyag dobozos étkezésről egy gazdaságosabb, környezettudatosabb étkezésre

– mondta Horváth Zsolt alpolgármester, akinek az előterjesztése szerint a következő másfél évre szerzik be a 650 ellátottnak az egyszer használatos műanyag dobozt, ami így 825 ezer darab lesz, és hozzávetőlegesen 46 millió forintba fog kerülni. Egyedül a CivilZugló képviselője, Várnai László tette fel a kérdést, hogy eddig hogyan működtek a dolgok, és sérelmezte azt is, hogy a Nébih minősítő vizsgálatának eredményét egy képviselő sem láthatta, így azt sem tudják, hogy mikor és milyen büntetés várható abban az esetben, ha nem járnak el azonnal a miniszteri rendelet szerint. A kérdés helyénvaló, hiszen már tizenkét éve nem aszerint járnak el.