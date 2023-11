Kiadták a piros riasztást: aki teheti, inkább el se induljon

Fennakadások, totális káosz

A Heves megyei Sirok-Kőkútpuszta után Tarnaszentmária előtt állnak a kocsik. Senki ne menjen arra – hívta fel a figyelmet a HEOL egyik olvasója. Mint mondta, délután két óra körül állt meg ott az élet, eleinte körülbelül hat kamionnal. Őket követték a teherautók, a buszok és persze a személyautók, mostanra rengetegen rekedtek azon a környéken. Az utasok megunták a várakozást, és többen gyalog indultak haza a nagy hóban – írta a megyei lap.

Tanácstalan autósok, egymásba csúszott gépjárművek és teljesen havas mellékutak jellemezték délután az Avas városrészt – számolt be a BOON. Mint tájékoztattak, az autósok nem tudtak feljutni a dombos városrészre, vagy csak nehézségek árán sikerült nekik. Több autóssal is beszéltek, az egyikük azt mondta, hogy éjszakás műszakba indulna, de nem tud feljutni a Gesztenyés utcából a Szentgyörgy útra, és mivel tegnap is éjszaka dolgozott, így délelőtt nem vette észre, hogy ilyen havas lett az út.

Totális káosz, gumicsikorgás és tanácstalanság, a hókotrót sehol nem láttuk, egyedül a főúton haladt el kettő

– mondta. Hozzátette: iskola, óvoda és idősek otthona is található az utcában. – Ha egy mentő ide be akarna jönni, most biztos, hogy nem menne fel, hiszen nagyon meredek az út, és nem volt takarítva – mutatott rá.