Simicskó István: Elveszíteni könnyű, visszaszerezni nehéz a szuverenitást

– A titkosszolgálatok jelentése szerint összefüggés van a migráció és a terrorizmus között. Szükség lehet arra, hogy további eszközökkel erősítse a kormány Magyarország védelmét?

– Az elmúlt évek tanulsága, hogy egy erősebb védelmi-biztonsági kultúrát kell kialakítani. A kormány már a kezdetekkor felismerte, hogy a biztonság szavatolása érdekében az ország és az állampolgárok ­képességeit, lehetőségeit is szélesíteni kell. Ez a munka már javában zajlik. Nemcsak a Magyar Honvédség megerősítésével, a védelmi ipar kiépítésével, hanem a polgári védelmi rendszernek is zajlik az újratervezése, és a honvédelmi nevelés útján a fiatalság is megszerezheti a szükséges ismereteket. A biztonság óriási érték, ezért a KDNP frakció­ja támogat mindent, ami erősíti az állampolgárok biztonságát.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Kurucz Árpád)

– Számítani lehet arra, hogy a migráció kérdésében ismét erőteljes támadások érik hazánkat Brüsszelből?

– Brüsszelnek a nyomásgyakorlása mélyen felháborító, hiszen Magyarország megvédi az Európai Unió külső határait. Eleget teszünk annak a követelménynek, hogy a schengeni határt védeni kell, ám egy fillért sem kapunk a határvédelmi rendszer fenntartására. Eközben a Magyarországnak jogosan járó uniós források sem érkeznek meg, mivel azokat Brüsszel visszatartja.

– Miként lehet hazánk szuverenitását megóvni?

– A szuverenitás nagy kincs, azt elveszíteni könnyű, visszaszerezni nehéz. Mi azt az elvet valljuk, hogy az EU szuverén államok közössége. Nem azért csatlakoztak az államok az EU-hoz, hogy feladják a saját szuverenitásukat és helyettük egy brüsszeli elit döntse el, hogy mi a helyes. Az az elit, amelyik sem a migránsválságot, sem a pandémiát nem tudta megfelelően kezelni, és a szankciós politikájával felfoghatatlan károkat okozott a saját polgárainak. Vissza kell térni az alapító atyák elveihez és erre kell emlékeztetni a brüsszeli bürokratákat. Az európai keresztény civilizáció válsága alapvetően egy spirituális válság.

Ha egy társadalom feladja a hitét, amire épült, akkor könnyen összeomolhat, és felválthatja egy másik civilizáció.

A történelem az élet tanítómestere. Figyelni kell erre és okulni a korábbi civilizációk hanyatlásából. Az Európai Unió megújulását nem az idegen néptömegek betelepítésével, hanem a meglévő tudás, értékek és társadalmak megerősítésével lehet elérni.

– A szuverenitásvédelmi törvénnyel véget lehet vetni annak, hogy külföldről finanszírozzanak egy hazai választási kampányt?

– Megdöbbentőek voltak azok a jelentések, amiket a szolgálatok bemutattak a parlament nemzetbiztonsági bizottságának. A többpárti demokráciáknak is megvan a sebezhetősége. A pártok azért jönnek létre, hogy megszerezzék a hatalmat és végrehajtsák a programjukat. Az azonban szembemegy a magyar jogszabályokkal, hogy mindezt külföldi pénzügyi beavatkozással tegyék meg. A külső beavatkozásnak a szándéka komoly összegekben realizálódott. Eddig négymilliárd forintos összegről tudunk, amit a baloldal kapott. Azonban a magyar emberek bölcsességének köszönhetően mégis sikerült a Fidesz–KNDP-nek újabb kétharmados választási győzelmet aratnia.

Az új törvény értelmében akár három év börtönbüntetés is kiszabható annak, aki külföldről fogad el komolyabb összegben kampánytámogatást.

Körültekintően kell eljárni, és meg kell akadályozni, hogy külső pénzügyi támogatások érkezzenek a dollárbaloldalnak. Akik elfogadnak külföldi pénzeket, azok függő helyzetbe kerülnek, hiszen semmi sincs ingyen. Belegondolni is szörnyű, hogy az országot egy külföldi zsoldban álló társaság vezesse, akiknek elsődleges feladata minden bizonnyal az lenne, hogy biztosítsák a beléjük fektetett pénzek megtérülését.