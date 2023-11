Tuzson Bence: Nem engedjük, hogy vélelmezett jogi kifogásokkal bárki is felborítsa a magyar társadalmi értékrendet

„Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a jogértelmezés egységes és világos keretrendszerét teremtsük meg” – jelentette ki az igazságügyi miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportálnak.

A hírportál azon kérdésére, hogy a jogszolgáltatást szinkronba hozása az igazságszolgáltatással milyen hatással van a jogalkalmazói gyakorlatra, Tuzson Bence azt mondta:

Ezért hoztam létre három bizottságot, amelyek egyenként elemzik a jelenlegi jog­gyakorlatot, hogy a polgárjog, a büntetőjog vagy éppen a közigazgatási jog területén milyen ítéletek születtek, és azok hogyan álltak összhangban a jogalkotói szándékkal.

A tárcavezető elmondása szerint a vizsgálatok eredményeit is beépíti azokba a javaslatokba, amelyeket a jog­gyakorlat egységesítésére nyújt majd be, valamint amelyeket a jogalkotói munkában is hasznosítani lehet. Ez könnyebbé teszi a bíróságok dolgát, de a hétköznapi emberekét is, hogy ne legyen feltétlenül szükségük az alapvető ügyek és az azokra vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez jogvégzett szakértőre.

A gyorsan változó világ nehézségei

– Nem szabad túl gyorsan reagálni a változó világra, mert abban benne rejlik a hibázás lehetősége – jelentette ki a Tuzson Bence. A tárcavezető elmondása szerint olyan szabályalkotásra törekednek, amely biztos támpontrendszerként és iránymutatásként szolgál. Az is szempont, hogy a szabályalkotás jól értelmezhető, hosszú távon alkalmazható legyen – magyarázta a politikus, majd rámutatott:

itt nincs helye a kapkodásnak vagy olyan trendek, divatirányzatok követésének, amelyeknek még nem is láthatók a következményei.

– De természetesen van olyan helyzet, ami azonnali reagálásra készteti a jog világát is – tette hozzá a miniszter, példaként felhozva az orosz–ukrán háborút vagy a koronavírus-járványt. Az élet kihívásaira reagálni kell, de törekedve arra, hogy a hosszú távra szóló, stabilan fennmaradó jogi környezetet erősítsék – összegzett Tuzson Bence.

Lehet-e például alapvető emberi jog az illegális határátlépés, a migráció?

A felvetett konkrét kérdésben vannak olyan nemzetközi szabályok, amelyek megszületésük óta egyértelműen leírják, kinek adható meg a menekültstátus – magyarázta a politikus, majd leszögezte: akit üldöznek és menekülnie kell szülőföldjéről, annak segíteni kell. Viszont az a törekvés, amit Európában és világviszonylatban is látunk, az nem más, mint hogy ideológiáktól vezérelve írják át a szabályokat.

Eldobják az eredeti fogalmak, mint a menekült definícióját, és ezzel a segítségnyújtás értékét devalválják, zúzzák szét

– mutatott rá Tuzson Bence. Megjegyezte: a meghozott szabályrendszer arra az egyébként keresztényi értékrendre épül, hogy az üldözöttnek segíteni kell, és ebből vezetik le a fejlett világban mindenütt az állam jogszabályait.

Azonban egyes baloldali ideológusok kifordítják a fogalmak értelmét, az illegális gazdasági bevándorlókra, migránsokra is rávetítik a menekültstátust, holott a kettőnek semmi köze egymáshoz

– hangsúlyozta a miniszter. Látni kell a mögöttes szándékokat és érdekeket, amelyek szétverhetik azt a világot, amit korábban ismertünk, amiben eddig nyugalomban élhettünk. Ez egy nagyon veszélyes folyamat, és a világon egyre több helyen, egyre agresszívebben próbálnak teret hódítani. A tárcavezető szerint ennek gátat kell szabni, a joggyakorlatot vissza kell terelni a józan ész talajára, és vissza kell adni a fogalmak eredeti tartalmát.

– Magyarország konzekvens kiállása egyre több országban egyre szélesebb támogatói körre talál – mutatott rá Tuzson Bence, majd hozzátette: elég csak megfigyelni a nyugati sajtó hangulatváltását, a politikusok nyilatkozatait, a tömegek válságra adott reakcióit.