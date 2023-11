Lassan minden hétre jut földrengés a Bükk környékén – adta hírül a Heol.

A portál beszámolt arról is, hogy csütörtökön és pénteken is voltak egyes erősség fölötti rengések a Bükkben a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint. Hozzáfűzik, kisebb-nagyobb földrengések voltak egy sávban, Bélapátfalva és Cserépfalu között, így több rengés is volt 1,5 magnitúdó környékén péntek reggel.