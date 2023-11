Újabb sarc Karácsonyéktól

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén döntenek a napirend szerint több kerület fizetős parkolási zónájának a bővítéséről. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztésben a IX. kerületben a C várakozási övezetet bővítik a Vágóhíd utca–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Soroksári út által határolt területtel. A XI. kerületben az őrmezői térség D várakozási övezetből C övezetbe kerül, a várakozási idő három órában történő maximálása érdekében. Továbbá a Hegyalja út–Budaörsi út–Zólyom köz–Zólyomi út–Radvány utca–Breznó köz által határolt terület, beleértve a határoló utakat is, továbbá a Nedecvár utca, a Breznó köz és a Muskotály utca teljes hossza bekerül a C várakozási övezetbe. A XII. kerületi 9814/9 helyrajzi számú ingatlan (az Istenhegyi út és a Németvölgyi út találkozásánál) átkerül B várakozási övezetből A övezetbe. A XIV. kerületben a C várakozási övezetet bővítik a Csömöri út–Rákospatak utca–Vezér utca–Egressy út–Lőcsei út–Szugló utca–Fűrész utca–Bosnyák utca–Lőcsei út–Csömöri út által határolt területtel, valamint az Örs vezér tér 11–20. mögötti terület is fizetős lesz.

Az előterjesztésről ma szavaznak a képviselők, és amennyiben átmegy a javaslat, a város újabb részein kell majd fizetni a parkolásért. Karácsony Gergely főpolgármester az előterjesztésében a kerületi önkormányzatokra hivatkozott, és úgy fogalmazott, hogy az ő kezdeményezésükre tervezi bevezetni az újabb szigorításokat.

A parkolási rendelet módosítása nem önálló előterjesztésként kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, hanem a taxiszolgáltatásokat érintő feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekkel vették egy kalap alá, azaz Karácsony az autósok elleni újabb sarcot elbújtatta más ügyek közé.



„Az elmúlt időszakban az egyes kerületi önkormányzatoktól érkezett, a parkolási övezetekkel kapcsolatos javaslatok átvezetése érdekében a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló parkolási rendelet módosítására is javaslatot tesz az előterjesztés, az alábbiakban részletezett indokok okán” – írta meglehetősen magyartalan megfogalmazásban Karácsony Gergely az előterjesztésben.

Hozzáteszi: az övezetek bővítését érintő kérelmeket alátámasztották telítettségi vizsgálattal, indokolt tehát ezeket átvezetni a parkolásra vonatkozó rendeletbe. A zónák közti átsorolásokat a kerületek által a parkolásüzemeltetés során szerzett tapasztalatok indokolják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ripost)