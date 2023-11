Újabb világjárvány küszöbén állunk, ezúttal a gyerekek vannak veszélyben

Részletesebb adatokat kért az Egészségügyi Világszervezet Kínától a légúti megbetegedések és egy ismeretlen tüdőgyulladásos megbetegedés kapcsán, amely elsősorban gyermekek körében terjed – írta a Sky News.

Az átfogó vizsgálatra azért van szükség, mert a WHO szerint október közepe óta Észak- Kínában megnövekedett az influenzaszerű megbetegedések száma az előző három év azonos időszakához képest.

A cikk szerint az elmúlt napokban Hszianban a helyi média olyan videókat tettek közzé, ahol a szülők és gyermekeik a zsúfolt kórházakban arra várnak, hogy az orvosok ellássák őket. A WHO ennek okán hivatalos kérést intézett Kínához további információkért, valamint a gyermekek körében jelentett járványkitörések laboratóriumi eredményeiért.

A kínai közösségeknek azt javasolják, hogy tegyenek megelőző intézkedéseket, beleértve a védőoltást, a maszk viselését, a betegektől való távolságtartást, a beteg otthonmaradását, valamint a rendszeres kézmosást.

A légúti megbetegedések előfordulásának növekedését először a múlt heti sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra a Nemzeti Egészségügyi Bizottság kínai tisztviselői. A kínai hatóságok egyelőre nyugalomra intenek és a megbetegedések számának növekedését a hideg idő beköszöntével magyarázzák, valamint azzal, hogy a Covid–19-korlátozásokat enyhítették. Szerintük mindössze a már jól ismert, gyermekek körében terjedő kórokozókról van szó, mint az influenza, a mycoplasma pneumonia és a légúti szincytial vírus, vagyis az RSV.

– Ahogy a hőmérséklet zuhant az ország északi részén fekvő kínai fővárosban, Pekingben, a város a légúti fertőző betegségek magas előfordulási szezonjába lépett – mondta a pekingi betegségellenőrzési és megelőzési központ igazgatóhelyettese és járványügyi főszakértője.

A WHO szerint azonban nem világos, hogy az észak-kínai gyerekek körében diagnosztizálatlan tüdőgyulladásos esetek összefüggésben vannak-e a légúti fertőzések számának általános emelkedésével.

Az egészségügyi világszervezet így további adatokat kért az ismert kórokozók terjedésével és az egészségügyi rendszerekre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos tendenciákról.

A Sky News emlékeztet, Kína és a WHO korábban is vizsgálta a korai Covid-esetek jelentésének átláthatóságát. Még három évvel azután is viták folynak a koronavírus kitörésének eredetéről, hogy 2019 végén a közép-kínai Vuhanban észlelték az első eseteket.