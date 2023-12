A Hegyvidék a fogaskerekű meghosszabbítása mellett, Karácsony 2019 óta csak ígérget

– Karácsony Gergely főpolgármester és Pokorni Zoltán polgármester még 2019 novemberében egyeztettek és egyetértettek abban, hogy a Normafa tömegközlekedésének javítása érdekében kulcsfontosságú a fogaskerekű meghosszabbítása – mondta lapunknak Fonti Krisztina, a hegyvidéki önkormányzat alpolgármestere. A múlt héten lezúdult hómennyiség rengeteg látogatót vonzott a Normafára, annyira megteltek a parkolók, hogy le kellett zárni az autók elől a forgalmat. A XII. kerületi önkormányzat azt kérte a kirándulóktól, hogy BKK-járatait vegyék igénybe. Az eset újra rávilágított arra, hogy égető szükség van a Széchenyi-hegyre felkapaszkodó fogaskerekű meghosszabbítására, amellyel kényelmesen és gyorsan megközelíthető lenne a népszerű kirándulóhely.

2019-ben abban is konszenzus alakult ki, hogy a Normafa környezetkímélő megközelítése érdekében a libegő fejlesztése is fontos. Korábban készültek látványtervek a fogaskerekű felújítására a budai fonódó villamosközlekedés projekt részeként. A BKK Zrt. korábbi szándéka szerint a fogaskerekű vasút nyomvonalát felújítják, a jármű útvonalát pedig meghosszabbítják egyik irányba a Széll Kálmán térig, másik irányba pedig a Normafáig.

– A közelmúltban közzétett uniós kiírás szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) támogatási kérelmet nyújthat be fogaskerekű járművek beszerzésére önállóan vagy az infrastruktúra-fejlesztési projekt részeként. Ezért levelet írtam főpolgármester úrnak, amelyben emlékeztettem őt minderre – mutatott rá az alpolgármester, aki szerint a környezetkímélő közösségi közlekedés fejlesztése elsődleges cél a Hegyvidéken. Véleménye szerint a fogaskerekű meghosszabbításával kevesebb autó is érkezne a Normafához.

– Arra kértem Karácsony Gergelyt, hogy támogassa a fogaskerekű fejlesztés szerepeltetését a támogatási kérelemben, valamint kérje fel a BKK-t, hogy dolgozza ki a projektjavaslatot és a kapcsolódó támogatási kérelmet – ismertette a levél tartalmát az alpolgármester. A projekt előkészítése során a hegyvidéki önkormányzat biztosítja az elkészült tervek felhasználhatóságát és az érdemi együttműködést.

A helyi önkormányzat már korábban módosította a kerületi építési szabályzatot, elkészíttette a fogaskerekű rekonstrukció részletes megvalósíthatósági tanulmányát, valamint engedélyezési és kiviteli terveket készíttetett a libegő fejlesztéséhez is. A fogaskerekű esetében a közúthatósági és vasúthatósági engedélyek, valamint a Libegő kapcsán a vonalas létesítmény és a két állomásépület megújításához szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak. A fejlesztés előkészítéseként a Széll Kálmán tér rekonstrukciójakor kialakították a fogaskerekű vasút alsó végállomását.

Kerestük a fővárost az ügyben, egyelőre nem érkezett válasz. Emlékezetes, hogy tavaly ősz végén a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) költségtakarékossági okokra hivatkozva korábban úgy döntött: az őszi karbantartási munkák végeztével bizonytalan ideig nem indítja újra a 60-as villamost, népszerű nevén a fogaskerekűt. Pokorni Zoltán polgármester akkor azt hangsúlyozta, Budapest fennállásának 150. születésnapját ünnepelve különösen helytelen lenne megszüntetni egy ilyen különleges, sugárutat pótló, környezetbarát kötöttpályás közlekedési vonalat, hiszen a fogaskerekű nyomvonala mentén több ezren élnek, akiknek ez a vasút napi közlekedési eszköz, de az évi egymilliós látogatót vonzó kiemelt turisztikai helyszínként nyilvántartott Normafa megközelítésében is fontos szerepet játszik. A polgármester azt is kiemelte, hogy a fogaskerekű leállításával egyidejűleg a buszos pótlójáratokat is megszüntette a BKK, miközben több megálló hely közelében nincs vagy csak nagyon meredek utcákon keresztül érhetőek el az alternatív járatok megállóhelyei. Ez a kisgyermekes családok és az idősek életét erősen megnehezítette, ezért a fogaskerekű megtartása mellett a karbantartás idejére pótlóbuszok beállítását kérte. Ezenfelül szorgalmazta, hogy a főváros kezdeményezzen egyeztetést a kormánnyal arról, hogy a budai vasút korszerűsítését uniós forrásból oldják meg.

A fogaskerekűt a kerületi lobbinak köszönhetően sikerült újraindítani, ám idén karbantartási okok miatt néhány hónapig nem üzemelt. A járat jelenleg a Városmajor és Széchenyi-hegy között csökkentett üzemidőben közlekedik. Hajnalban és a késő esti órákban ugyanis telebusz helyettesíti a fogast, ami egyrészt sok helyi lakosnak nehézséget jelent, főleg a téli időszakban, másrészt erősíti azt a félelmet, hogy mindez újra a fogas megszüntetésén fáradozóknak kedvez.

Borítókép: A megújított fogaskerekű vasút korábbi látványterve (Forrás: Főmterv Zrt.)