A sorompó sem tart vissza sok autóst a vasúti átjárókban

Idén eddig 61 baleset történt a MÁV hálózatán a vasúti átjárókban, egyharmaddal kevesebb, mint tavaly, és a halálos áldozatok száma is jelentősen, csaknem negyedére csökkent – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV.

Idén a balesetekben kilencen életüket vesztették, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, 35 esetben pedig anyagi kár keletkezett.

A múlt év azonos időszakában 90 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben csaknem négyszer annyian vesztették életüket, mint idén.

Tavaly a 34 áldozat közül 19-en – köztük gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető figyelmetlensége, a KRESZ-szabályok be nem tartása miatt. Voltak olyan tragikus esetek, amelyek során négyen, öten vagy heten is életüket vesztették a balesetet szenvedett járműben.

Továbbra sem csökken azonban a vasúti átjárókban lévő sorompókarok letörésének száma:

évente átlagosan 800 ilyen eset van, ezt a számot idén november végére érte el a statisztika.

A legjellemzőbb ok, hogy a járművezetők a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtanak a vasúti átjáróba, elsodorva a csukódó csapórudat.