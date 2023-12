Hadházy a laptoposztást is támadja

Megint lyukra futhatott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amikor a nemrég a diákoknak ingyenesen kiosztott 140 ezer notebook miatt támadta a kormányt. Hadházy szerint elavult és gyenge laptopokat osztogatnak az iskolákban, melyeket uniós forrásokból vásároltak. A baloldali képviselő azt is állította, hogy legutóbb 120 ezer gépet osztottak ki, a valóság viszont az, hogy ebben a körben 140 ezer új notebook talált gazdára.

Hadházy állítását megcáfolva Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke azt mondta egy lapunknak adott interjúban, hogy a laptopként is használható notebookok a jelenkor felső tagozatos és középiskolai tanulmányi elvárásainak maximálisan megfelelnek.

Ezenkívül egy tegnapi rendezvényen megtudtuk azt is, hogy eddig a felhasználóktól sem érkezett panasz az eszközökre, a szülők és a diákok még a jobban ellátott fővárosi intézményekben is örültek a notebookoknak. Értesüléseink szerint egyébként Hadházy fia is igényelt és kapott ilyen notebookot. Megkérdeztük mindezekről a baloldali parlamenti képviselőt is, ám lapzártánkig nem kaptunk tőle választ.