Halálos lakástűz volt a Pest vármegyei Kosdon

Szombaton tizenkilenc órakor jelezték a katasztrófavédelemnek, hogy a Pest vármegyei Kosdon kigyulladt egy családi ház és lángok csapnak ki az ablakon – közölre Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A lapunkhoz eljuttatott közleményből kiderült, hogy a Rákóczi utcai épülethez öt járművel vonultak a tűzoltók.

A 80 négyzetméteres egyszintes ház teljes terjedelmében égett, a tűz a tetőre is átterjedt. A tűzoltóknak a tetőt is meg kellett bontaniuk az oltáshoz. Beavatkozás közben megtalálták az ott lakó idős férfi holttestét. Az épületet oltás után átszellőztették és hőkamerával is átvizsgálták. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

A leggyakrabban egyedül élő idős emberek szenvednek halálos füstmérgezést, pedig az ehhez hasonló tragédiák egy füstérzékelővel megelőzhetők lennének

– hívta fel a figyelmet Mukics Dániel a közleményben.

