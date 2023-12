Hálapénzt kért a kórházi kezelésért a zalai szülészorvos, másfél milliót fizethet

A megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályát 2010-től vezető V. Györgyöt az önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettében marasztalták el. Az orvos a magánpáciensei egy részét a kórházba rendelte be és ott látta el. Ebben részt vett az orvos asszisztense is, K. J. Józsefné, aki egyébként nem is állt jogviszonyban a kórházzal.

Az orvos a kórházbeli vizsgálatokért pénzt kért és fogadott el, alkalmanként általában 15 ezer forintot.

A páciensek egy része a vizsgálat után ezt kérés nélkül kifizette, aki rákérdezett a tarifára, annak az orvos megmondta az összeget, vagy közölte: a „szokásosat” kell fizetni. A pénz kezelésében 12 alkalommal az asszisztens is közreműködött, ezért rendszeres juttatást kapott az orvostól.

A vádirat 37 esetet sorolt fel, 1,45 millió forint értékben, hat esetnél nem volt megállapítható a pontos összeg. Akadt páciens, aki többször fizetett, egy édesanya pedig nyolcvanezer forintot adott az orvosnak szülés után.

Ezzel az orvos megsértette az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt és nem volt engedélye arra, hogy a kórház eszközeit használja a magánbetegei ellátásához.

Az ügyészség az önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat. Ennek büntetési tétele öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

A múlt héten tartott előkészítő ülésen a vádlottak nem tettek vallomást, a bűnösségüket a vádiratban foglaltakkal egyezően beismerték és lemondtak a tárgyalásról való jogukról.