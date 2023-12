Karácsonyék felfalták a főváros bespájzolt pénzét

– A baloldali városvezetés óriási küzdelmet folytat a számokkal, és a Tarlós-éra maradékaiból rendezi a rendezhetőt, tömi be az ötmilliárd forintnyi tátongó űrt a főváros jövő évi költségvetésében – fogalmazott közleményében az Alapjogokért Központ.

Elemzésükben felidézték, hogy

a jelenlegi városvezetés az újrarendeződés és a küzdelem költségvetésének nevezte a főváros jövő évi büdzséjét, ami abban az értelemben igaz, hogy a budapesti vezetés „óriási küzdelmet folytat a számokkal, és a Tarlós-éra maradékaiból rendezi a rendezhetőt, tömi be az ötmilliárd forintnyi tátongó űrt”.

– Mindez felér egy vallomással: Karácsonyék felélték azt a 214,2 milliárdot, amit a jobboldali főpolgármester hagyott a spájzban – írta az Alapjogokért Központ.

Mint fogalmaztak, a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége 437,7 milliárd forintos bevétellel és 442,648 milliárd milliós költségvetési kiadással számol a 2024-es évre. – Ez azt jelenti, hogy 4,948 milliárd forinttal kevesebbet termel meg az önkormányzat a jövő évben, mint amennyit a városvezetés el akar költeni, tehát hozzá kell nyúlni az előző évek maradványaihoz, az értékpapírok, valamint a bankbetétek hozamaihoz. Ezen kívül 13 milliárd forint értékben tervezik ingatlanok eladását is – sorolták az elemzésben.

Hangsúlyozták,

Karácsony Gergelyék annak ellenére is bajban vannak, hogy a jövő évre 303,48 milliárd forintnyi iparűzési adóból származó pénzzel számolnak, míg 2019-ben mindössze 169 milliárd érkezett ebből a forrásból.

– Ez az adat is jól mutatja, hogy felelős gazdálkodásról nem beszélhetünk az elmúlt négy évben.

Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc nyomására már a nyár elején arról beszélt, hogy csődbe sodorták Budapestet, ezért meg akarták tagadni a szegényebb településeket segítő szolidaritási hozzájárulás megfizetését. Az Alapjogokért Központ szerint már akkor is az volt a legégetőbb – most is aktuális – kérdés, hogy vajon hová tűnt az a temérdek pénz, amely a tartalékokon kívül az országban páratlanul magas bevételekből származik.

Főleg úgy, hogy egy olyan tétel ellen ágált a városvezetés, amely hozzávetőleg háromszáz másik települést is érint, melyek azonban egyáltalán nem emelték fel a szavukat ezügyben

– hangsúlyozták.