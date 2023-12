Újra támad a koronavírus, rengeteg a fertőzött

A Covid–19 az influenzavírushoz hasonlóan egy szezonális légúti vírus, amely ellen továbbra is a védőoltás adja a leghatékonyabb védelmet. Hasonlóan az influenza elleni védőoltáshoz, a Covid–19 elleni védőoltás is szezonálisan ajánlott. Elsősorban azok számára, akik a súlyos betegség szempontjából magas kockázatú csoportokba tartoznak, ők azok, akiknek az influenza elleni védőoltás is javasolt