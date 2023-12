Videón, amint érces hangon megszólal a bazilika legújabb harangja

Emlékeztetnek, hogy az esztergomi bazilika felújításának legutóbbi látványos pontja az volt, amikor vasárnap Erdő Péter felszentelte és meg is áldotta a déli toronyba szánt harangokat, amelyeket aztán a hét első két napján be is emeltek egy speciális daruval

a csaknem hatvan méter magasan lévő végleges helyére.

Megjegyzik, hogy karácsonykor az ünnepi szent misék idején már ezeket a harangokat hallhatják felcsendülni az esztergomiak.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a szentmise után megáldja és megszenteli a felújítás alatt álló esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyház harangjait advent első vasárnapján, 2023. december 3-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)