A 106 éves Gizi néni is használja a Gondosórát + videó

A Gondosóra nemcsak életmentésre alkalmas, hiszen eddig több mint 38 ezer hétköznapi esetben is megnyugtató megoldást tudott adni a segélykérőnek. Arra biztatunk mindenkit, hogy regisztrálja 65 éven felüli családtagját, és ajánlja a szolgáltatást másoknak is. A Gondosóra program nemzeti ügy, hiszen idős szeretteink biztonsága mindannyiunk számára kiemelten fontos. A Gondosóra legidősebb felhasználója a 106 éves Gizi néni, neki a továbbiakban is jó egészséget kívánunk! Ne feledje: Gondosóra: segítség egy gombnyomással!