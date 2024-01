A nyolcéves magyar világbajnok Thaiföldön piheni ki a versenyek fáradalmait

A nyolcéves Takács Szofi már hároméves kora óta táncol. A sok befektetett idő és energia hamar meghozta a gyümölcsét, a kislány már háromévesen megszerezte első bajnoki címét, azóta pedig nincs megállás.

Takács Szofi egész nyáron keményen készült a versenyszezonra, és minden versenyén sikert sikerre halmozott. Épphogy elkezdődött az új szezon, a kislány máris kitett magáért. Három kategóriában is a legjobbnak értékelte őt a zsűri, sőt még a különdíjat is magáénak tudhatta.

Október 21-én volt a szezon első versenye, ami fantasztikus volt. Nekünk kicsit nehézkesen indult, mert Szofi két nappal előtte még sokat hányt, és a verseny előtti napot is végigaludta, így kérdéses volt, fog-e tudni indulni

– mondta a Ripostnak Takács-Pántya Barbara, a táncos édesanyja.

Pár héttel később Cipruson az International Dance Open világkupán sem okozott senkinek csalódást a kislány. Három koreográfiával indult, mindegyikkel győztesként sétált le a táncparkettről, így újabb világkupával gazdagodott. Legutóbb pedig Budapesten táncolhatott, ahol a Unity for Passion Dance Fest kiválóságai állhattak színpadra. A kislány a legjobbak között is a legjobb lett, hiszen a nemzetközi versenysorozatban az Év előadója elismerésben is részesült.

A színpadon a lányokat a koreográfiájuk után szóban is méltatta a háromtagú zsűri, Szofinak például a színpadi kiállását emelték ki a mozgása mellett, mindezt úgy, hogy ők korábban még nem látták színpadon

– mondta el az édesanya, aki hozzátette, hogy ez a gála méltóképpen koronázta meg Szofi egész éves munkáját.

Reggel elviszem az iskolába, ahol általában fél 2-kor végez. Onnan egyenesen edzésre megyünk, ahol 3-4 órát gyakorol. Ezután otthon kap egy kis játékidőt, majd jöhet a fürdés és a tanulás

– sorolta az anyua, aki egyben Szofi edzője is.

A kislánynak azonban év végére kijárt a pihenés, ezért az egész család még az ünnepek előtt felkerekedett, és meg sem álltak Thaiföldig. Így Szofi bátyjával és szüleivel a karácsonyt a homokos tengerparton, a pálmafák között ünnepelhette.

Édesanyja rengeteg kedves pillanatot oszt meg az utazásukról, ahol láthatóan mindenki remekül érzi magát. A többszörös világbajnok a szilvesztert is kint ünnepelte, hogy aztán újult erővel vághasson neki az új évnek, hisz kétség sem fér ahhoz, hogy 2024-ben sem fog unatkozni.