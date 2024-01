Amerikai pénzen oknyomoz a dollármédia

Orbán Viktor lengyel propagandistájának leleplezése címmel jelent meg egy komolynak szánt, de valójában bagatel megállapításokkal operáló „oknyomozó” anyag egy alig ismert angol nyelvű weboldalon, a Vsquare.org-on. A Tűzfalcsoport utánajárt, hogy ez az eddig ismeretlen „oknyomozó” portál miért is kezdett hirtelen Orbánnal, a lengyel választásokkal és Magyarországgal foglalkozni, és ismert szereplőkre bukkantak, akik mindig feltűnnek olyan projektek körül, amelyeket Amerikából is finanszíroznak. A már említett Vsquare.org az Orbánról és a lengyel propagandistákról szóló cikkében azt sejteti, hogy Orbán a lengyel választásokba is beavatkozott. Erre bizonyítékként az „oknyomozó” portál azt hozza fel, hogy

a magyar miniszterelnököt lengyelek is követik,

a magyar miniszterelnök posztolt a Twitter-oldalára a lengyelekről,

illetve, hogy van egy lengyel Twitter-oldal, ami egyetért a magyar kormány politikájával, és ott a magyar kormányt dicsérő posztok jelennek meg.



A cikk nagyjából ezekkel a tézisekkel próbálja bizonyítani, hogy hatalmas beavatkozás történt Orbán részéről a lengyel választásokba. A lengyel nyelvű, Orbán Viktor nevében készült Twitter-oldalnak semmi köze a magyar kormányhoz, ezt maga a miniszterelnöki hivatal, illetve a lengyel származású szimpatizáns is kijelentette. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint Orbán Viktor hivatalos közösségimédia-fiókjait a Miniszterelnökség online kommunikációs osztályán dolgozó négy ember kezeli, a lengyel fiók pedig nem hivatalos.

A lengyel férfi pedig magának „a híres oknyomozó” portálnak mondta el, hogy ezt csak szabadidejében és Orbán „rajongójaként” teszi, mindenféle ellenszolgáltatás vagy a magyar kormányhoz fűződő kapcsolat nélkül.

Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy valaki csinált egy lengyel nyelvű Orbán Viktor Twitter-csatornát, amin posztol. A Vsquare.org nevű „oknyomozó portál” pedig ezen felindulva tendenciózus sugalmazásokba kezdett a választásokba történő beavatkozások az orosz befolyás meg egyebek mentén.

A balos sajtó egyből átvette

Természetesen ezt az angol nyelvű cikket – ahogy lenni szokott – a budapesti balos lapok egyből átvették. A Vsquare.org hivatkozási alap a HVG-nél, a Telexnél, az Indexnél, a 444-nél és a 24.hu-nál is megjelent. Mint a Tűzfalcsoport írja: ha valamit a globalista baloldal valamelyik weboldalán megírnak, akkor az szinte azonnal megjelenik az összes baloldali lap felületén. A portál megnézte, hogy pontosan kik és miért is csinálják ezt az angol nyelvű lapot, amelyiken szó szerint csüngenek a hazai balos újságírók. Az impresszumot böngészve ismerős nevekkel találkozunk, és a névsor magyarázatot ad sok mindenre.

Ők a magyar nyelvű szerzők:

Panyi Szabolcs – a Direkt36 munkatársa,

Bodoky Tamás – az Átlátszó főszerkesztő-alapítója,

Fülöp Orsolya – a Magyar Narancs és az Átlátszó munkatársa,

Zubor Zalán – az Átlátszó munkatársa,

Pethő András – a Direkt36 munkatársa,

Wirth Zsuzsanna – a Direkt36 munkatársa,

Szabó András – a Direkt36 munkatársa,

Márton Kamilla – a Direkt36 munkatársa,

Galavtis Patrik – a Klubrádió munkatársa.

A névsor magáért beszél. Klasszikus balos újságírók mellett a Direkt36 oknyomozó portál szinte összes munkatársa bedolgozik, vagy együtt dolgozik ezzel a külföldi lappal.

A Vsquare.org egyébként azt írja magáról, hogy ők egy hiteles oknyomozó újság, akik küzdenek a dezinformáció és a befolyásolási kísérlet ellen.

Szerintük: „Közép-Európában a populizmus és a társadalmi polarizáció erősödik, a független újságírás tere pedig évek óta szűkül. A régióra vonatkozó megbízható információk jövője forog kockán. Küldetésünk: hogy tényekkel ellenőrzött, mélyreható tudósítást nyújtsunk Közép-Európa fontos témáiról (…), amelyek felhívják a figyelmet a közép-európai régiót érő kritikus veszélyekre. A mi történetünk A »VSquare« név a »V4«-ből származik, amely a visegrádi négyek országcsoportjának rövidítése, amely Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából áll.”

Természetesen függetlenek is, mint írják:

tevékenységünk támogatásához támogatást és egyéni adományt is elfogadunk, de szerkesztői döntéseinket teljesen függetlenül hozzuk meg. Áthatolhatatlan falat tartunk fenn szerkesztői döntéseink és a támogatók között. Nem függünk az értékesítéstől vagy a reklámtól. Mi non-profit, függetlenek, nyomozók vagyunk, és az újságírás iránti szenvedély vezérel bennünket.

A Tűzfalcsoport ennek apropóján megvizsgálta, hogy kiktől is kapnak támogatást. Nem meglepő módon elég keményvonalas amerikai szervektől, mint például a NED-től (National Endowment for Democracy), a German Marshall Fundtól vagy éppen a Soros által is pénzelt European Data Journalism Networktől. A NED-ről már nagyon sokszor írtunk, ők voltak azok, akik a magyar baloldal mögött is felsejlettek. Őket a köznyelv csak a CIA meghosszabbított karjának titulálja. Sőt, erről maga az amerikai szervezet egyik alapítója – Allen Weinstein – beszélt, aki szerint „amit ma csinálunk, annak nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta.” A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön, az amerikai titkosszolgálat rajta keresztül próbált már a ”90-es évek óta kormányokat megbuktatni, különböző országok belügyeibe beavatkozni.