Gulyás Márton, a NED, Kennedy és a CIA

A Partizánhoz az országgyűlési választás előtt jelentős összegek áramlottak Amerikából. 2021 decemberében ők maguk számoltak be arról, hogy 15 ezer dollárt nyertek a German Marshall Fund és kétszázezer dollárt a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán (ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint). A csatorna a saját Facebook-oldalán közölte azt is, hogy az amerikai törvényhozás által támogatott National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dollár (34 millió forint) támogatást nyújtott a csatorna 2022-es választási roadshow-jára.