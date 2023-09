A hazáját külföldön lejárató Gulyás Márton örülhet: nagyot emelkedtek a Partizán bevételei

A jelentős növekedést ismét a külföldi donoroknak köszönhették, 2021 decemberében ők maguk számoltak be arról, hogy 15 ezer dollárt nyertek a German Marshall Fund, és kétszázezer dollárt a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán (ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint).