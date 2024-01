Az ATV-nek is tartozik a Lánchíd-botrányban érintett cég

Társaságunk is szerződésben állt a Sunstrike Hungary Kft.-vel, ám a cég megszegte a megállapodást – ezt nyilatkozta lapunknak az ATV, amikor arról kérdeztük a televíziót, hogy kapcsolatban álltak-e a tavaly év vége óta letartóztatásban lévő jogász, Vig Mór vállalkozásával. Az ATV-nél néhány részletet is elárultak. Így azt, hogy a Sunstrike arra vállalkozott, hogy folyamatosan szállít AFP, azaz külső gyártású építőipari témájú műsort a tévének. Az egyik program például a Hidak és felüljárók címet viselte. Kezdetben minden rendben is volt, egy idő után, nagyjából 2022 nyarán azonban a Sunstrike elmaradt a teljesítéssel. A csatorna a mai napig követeli kárának megtérítését, igénye érvényesítéséért felszámolási eljárást is kezdeményezett Vig Mór cége ellen.

Nem az ATV az egyetlen tévétársaság, amely a Sunstrike Kft.-től pénzt követel. Mint arról tegnap beszámoltunk, a Hír TV-nek 22 millió forinttal tartozik Vig Mór cége, a kft. ugyanis nem fizette ki teljes egészében olyan építőipari témájú rövid összeállítások közlésének díját, amelyek nagy részben az A-Híd megbízásából készültek. A fizetési elmaradás a Hír TV-nél is 2022 nyarán kezdődött. De erre, vagyis a dátumok ügyére még később visszatérünk.

Az ATV-nél arról is érdeklődtünk, hogy mekkora összeget vártak eddig hiába a számlagyáros ügyvédként elhíresült Vig Mór vállalkozásától. A csatornánál rögzítették, hogy az elmaradt bevételüket és a feleslegesen befizetett áfa összegét várják a kft.-től. A pontos summát nem árulták el, azt viszont közölték, hogy az kevesebb, mint a Hír TV követelése. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ATV esetében is több millió forintról lehet szó.

Összegzésképpen elmondható tehát, hogy Vig Mór Sunstrike kft. nevű cége két tévétársaságnak is tartozik, a körülmények pedig kísértetiesen hasonlítanak. Mindkét televízió építőipari műsor kapcsán kötött szerződést Vig Mór kft.-jével, mindkétszer sok millió forint hiányozhat, s mindkétszer 2022 nyarán jelentkeztek fizetési, teljesítési problémák.

S hogy a dátum miért fontos, arra éppen az Atv.hu értesülése ad magyarázatot. A portál a hét elején számolt be saját forrásra hivatkozva arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) többek között azt vizsgálja: az A-Híd Zrt. számlájáról 2020 novembere és 2022 júliusa között átutaltak-e 1,4 milliárd forintot a Sunstrike Hungary Kft. számlájára, illetve a kft.-től ezt követően tovább utaltak-e 900 millió forintot Vig Mór különféle magánszámláira. Az Atv.hu úgy értesült: a gyanú szerint a továbbutalások jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amelyeken az A-Hídtól a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették.

Ki az a Vig Mór?

Az exügyvéd nevét – aki nem mellesleg az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére – egy több száz millió forintos számlagyár tavaly év végi felszámolásakor ismerhette meg a közvélemény. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Utóbb derült ki, hogy ennek keretében, tavaly novemberben a NAV emberei több más helyszín mellett az A-Hídnál is házkutatásokat tartottak.

Az ügy ezután lépett ki a politika színterére. Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje ugyanis korrupciógyanút emlegetve azt javasolta: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná, miért drágult meg a Lánchíd felújítása. Az átkelő renoválására ugyanis még Tarlós István főpolgármestersége idején írtak ki pályázatot, amit 2019 szeptemberében az A-Híd nyert meg. Az önkormányzati választásokon győztes Karácsony Gergelyék azonban utóbb új közbeszerzési eljárást kezdtek, a győztes ekkor is az A-Híd lett. A munka ugyanakkor megdrágult, az A-Híd ötmilliárd forinttal többért vállalta el a felújítást. Ráadásul megváltoztak más fontos szerződéses feltételek is: a korábbi tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték.

Sikkasztás?

Eközben a rendőrséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban. Tényi sikkasztás miatt tett feljelentést.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)