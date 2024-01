Börtönkampány Herczeggel

Panaszkodtak a rabtartás egyes körülményeire is, például arra, hogy nem differenciálnak megfelelően a rabok között, mert nincs elegendő büntetés-végrehajtási alkalmazott, idő és anyagi forrás, a fogva tartás nem igazságos és nem humánus. Az MHB képviselői hangoztatták az állam felelősségét, a pénzügyi források megteremtésének szükségességét, majd azt is deklarálták, hogy sokan vannak börtönben, köztük „olyanok is, akiknek nem ott lenne a helye”. Szintén sérelmezték, hogy egyre többen kerülnek előzetes letartóztatásba, és növekszik a letartóztatottak, illetve a jogerősen fogvatartottak aránya az előbbiek javára.

A divattervező leszögezte: sok értékes embert ismert meg a börtönben, és sok értékes kapcsolatra tett szert, saját magát pedig nem bűnözőként, hanem balekként jellemezte. Az államnak kell megoldania azt, hogy valaki a börtön után jobb ember legyen, nem várható el a szabaduló bűnözőktől, hogy ne kövessenek el újabb bűnt – fejtegették egyetértésben a beszélgetők.

A Soros-szervezet képviselői azt is nehezményezték, hogy 2017 óta a civil szervezeteket kitiltották a börtönökből, mert jogsérelmek hiányában nincs rájuk szükség.