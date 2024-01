Czomba Sándor: Újra növekedésnek indultak a reálbérek

Az államtitkár elmondta, hogy 2024-ben mintegy hat százalék körüli inflációval lehet számolni, a minálbér és garantált bérminimum 15, illetve tíz százalékkal nő, ennek hatása lesz az átlagkeresetekre is, hiszen az alsó bérelemek növekedése tolja a többiek bérét is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a reálkeresetek növekedése várható az idén, és ez a fogyasztásban is látható lesz.