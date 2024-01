Deutsch Tamás: Hazánktól lesz hangos az EP, Lengyelország ügyében pedig kussolnak + videó

Deutsch Tamás kiemelte, a strasbourgi plenáris ülésen további majdnem egy tucatnyi előterjesztésben a magyar dollárbaloldal, a Gyurcsányék által kitalált, évek óta szajkózott hazugságok újra meg lesznek ismételve, vagy pedig a brüsszeli bürokrácia által jól ismert rágalmak és politikai zsarolások fognak elhangozni.

A EP-képviselő felsorolta, hogy tárgyalás lesz az európai tudomány helyzetéről, az előterjesztés szerint arról, hogy állítólag „Magyarország betiltotta a Soros-egyetemet”, pedig nincs betiltva, a CEU ott van a belvárosban. Szó lesz a korrupcióról, de nem az Eva Kaili-botrányról (...) hanem természetesen megint Magyarországról van szó.

Deutsch Tamás megjegyezte:

Katarina Barley, német szociáldemokrata politikus, az Európai Parlament alelnöke azt engedte meg magának, hogy azt mondja, a magyarokat és a lengyeleket ki kell éheztetni (...) az ő jelentésében egyenesen arról van szó, hogy bármilyen módon is jutott Magyarország egyetértésre az Európai Bizottsággal, hazánk továbbra se kapjon meg egyetlen fillérnyi uniós forrást sem, sőt, szerinte akár érvényesíteni kellene a magyarok ellen a 7-es cikkely szerinti eljárást is.

Az európai parlamenti képviselő arról is beszélt, hogy az sem tetszik Brüsszelben, hogy hazánk békepárti álláspontot képvisel, amit pedig igazán fontosnak tartott kiemelni, hogy a gyalázkodók kórusába beszállt Donáth Anna és Cseh Katalin is, a politikus azt is elárulta, hogy a két momentumos EP-képviselő milyen vérlázító módosító javaslattal állt elő.

Összegzésképpen a Fidesz európai parlamenti képviselője leszögezte, hogy

Brüsszelben változás kell, ez nem kérdés, az őrült brüsszeli bürokráciát ki kell penderíteni a brüsszeli hatalomból!

Változásra van szükség a magyar európai parlamenti képviselőket illetően is. Nyolc dollárbaloldali európai parlamenti képviselő kapott mandátumot az elmúlt öt évben, és egyetlenegy nap, egyetlenegy pillanatig sem képviselték a magyar érdekeket – jelentette ki Deutsch Tamás.