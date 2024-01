Dobrev Klára lebukott, folyamatosan rémhíreket terjesztett Brüsszelből

Legkésőbb november közepéig teljesíti a kormány a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal közösen azokat a feltételeket, amelyekkel a magyar minimálbér teljes mértékben megfelel az európai minimálbérről szóló irányelvnek – írja a Mandiner. A

kötelező legkisebb bér összege már eleget tesz a legfontosabb kritériumnak, mivel a legkisebb kereset nettó összege nálunk magasabb, mint az egyszemélyes háztartásban élők szegénységi küszöbe.

Tavaly a minimálbér nettó összege 154 280 forint volt, ami magasabb, mint a jövedelmi szegénységi küszöb, vagyis 145 185 forint. Vásárlóerő paritáson kifejezve 2022-ben a magyar minimálbér vásárlóereje havi 764,5 pps volt az Eurostat szerint, amely bőven meghaladja az 510,8 pps szegénységi küszöböt. A legkisebb keresetűek valóban számíthatnak béremelésre, mivel a minimálbér összege minden évben emelkedik.

Az európai minimálbér kínos a baloldalnak

A magyar minimálbér tehát európai most is, ennek ellenére a kormány már hónapok óta egyeztet az érdekképviseletek javaslatáról, vagyis az ágazatonként megállapított bérminimumok rendszerének bevezetéséről. Az Európai Bizottság szakértői szinten arról tájékoztatta a közelmúltban a tagállamok képviselőit, hogy az európai minimálbér-irányelv gyakorlatilag alig tartalmaz kötelező elemeket, ezzel is garantálva a tagállamok bérpolitikájának szuverenitását, valamint a szociális partnerek, vagyis a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek autonómiáját.

Brüsszel az irányelv több pontjával kapcsolatban azt is megjegyezte, nem eredményeket vár, a kitűzött célok elérése nem kötelező.

A tagállamoktól a minimálbér védelmére tett erőfeszítéseket szeretne látni. Az irányelv két fontos dolgot ír elő, amelyről jelenleg is tárgyal a kormány az érdekképviseletekkel:

a minimálbér meghatározásának szempontrendszere

és a kollektív megállapodások hatálya alá tartozó munkavállalók arányának jelentős növelése, az ágazati bérmegállapodások ösztönzésével.

Az európai minimálbér bevezetésére tehát már 2024-ben sor kerül, ám a folyamatban a baloldal nem vesz részt.

Egy ideje már Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök sem hangsúlyozza, hogy csak ő képes elhozni Magyarországra az európai minimálbért,

pedig a 2019-es európai parlamenti választások óta az egyik legfontosabb kampánytémája volt és többször hangsúlyozta, az egyik legfontosabb feladatának tartja az irányelv elfogadtatását. Dobrev hallgatása nem meglepő, mivel az irányelv nemzeti jogharmonizációjával kapcsolatos gyakorlati kérdések végképp alátámasztották, hogy Gyurcsány Ferenc felesége az Európai Parlament alelnökeként éveken át megtévesztette a magyar embereket azzal, hogy az európai minimálbér bevezetésével azonnal felzárkóznak a hazai keresetek az osztrák fizetésekhez.

Dobrev feladta küldetését?

Az irányelvet 2022-ben megszavazta az EP, majd a tagállamok is elfogadták. Ekkor Dobrev Klára még azt hangsúlyozta, az egyik legfontosabb kampányígéretének tartja az irányelv elfogadását, amivel közelebb került a kontinens az Európai Egyesült Államok víziójához.

A baloldali miniszterelnök-jelölt gyakorlatilag semmiben sem mondott igazat a magyar embereknek, amikor az európai minimálbér bevezetéséről beszélt. Az érdekképviseletek korábban már egyértelműen megerősítették a lapnak, hogy Dobrev Klára nem vesz részt az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatos munkában.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselőjeként büszkén jelentem be, hogy három év kemény munka után az Európai Parlament éppen néhány perce megszavazta az európai minimálbér-szabályozást

– hangsúlyozta Dobrev az irányelv megszavazását követően, még 2022-ben. Szerinte „ez azt jelenti, hogy a többi uniós tagország kormányához hasonlóan az Orbán-kormánynak is kötelessége bevezetni az európai minimálbér-szabályozást, ami jelentősen emelni fogja a magyar minimálbért is.”

Dobrev Klára ráadásul a hazai törvényekkel és a minimálbér megállapításának gyakorlatával sincs tisztában.

Állítása szerint „az európai minimálbér-szabályozás a gyakorlatban úgy fog működni, hogy a magyar kormány többé nem határozhatja meg önkényesen a minimálbér összegét. A rendelet által előírt feltételeket kell figyelembe vennie. Vagyis többé nem Orbán Viktor kénye-kedve dönti el, mennyi legyen a legkisebb bér összege.”

A baloldal politikusának állítása azért megtévesztő, mert nem a kormány dönt a minimálbér összegéről.

A magyar kormány gyakorlata ráadásul teljes mértékben összhangban van azzal, amit Brüsszel az összes tagállamban szorgalmaz. Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány minden évben hangsúlyozza, a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek kell megállapodniuk a legkisebb kereset összegéről. Csak a bérmegállapodás hivatalos aláírását követően ad ki kormányrendeletet a kormány a minimálbér új összegéről. Ez a kormányzati elv a gyakorlatban is megmutatkozott 2021-ben, amikor a képviseletek elhúzódó vitája miatt csak januárban sikerült megállapodniuk a minimálbérről. Az Európai Parlamentben elmondott beszédében Dobrev a régóta működő hazai gyakorlat ellenére azt üzente Orbán Viktornak és a magyar kormánynak,

megígértük, megcsináltuk. Van európai minimálbér-szabályozás, amely kötelező a kormányokra. Tudom, hogy a magyar miniszterelnök szembemegy mindennel, ami Európa. Tudom, hogy ezzel is szembe fog jönni. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy a magyaroknak is legyen tisztességes európai bére.

A baloldali EP-képviselő állításával ellentétben sem Orbán Viktor, sem a magyar kormány nem ment szembe az európai minimálbér bevezetésével. Sőt, az irányelv alapján a magyar minimálbér akkor is európai volt, amikor Dobrev Klára még nyugati fizetésekkel próbálta megnyerni a választók bizalmát.