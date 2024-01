Életveszélyes Baranyi Krisztina Ferencvárosa

Ismét omlás történt a ferencvárosi Drégely utca 12. szám alatti önkormányzati bérházban,

ahol az amúgy is életveszélyes állapotban lévő cselédlépcsőházat lezáró pozdorja szakadt le egy tartógerendával együtt.

A balesetben nem sérült meg senki, de az egyik lakó a Metropolnak azt mondta, csak a gondviselésnek köszönheti, hogy nem egy perccel később ment be a mosdóba. – Még most is félek arra menni, de elkerülhetetlen, mert ott van a közös mosdó. Az biztos, hogy ha rám esik ez a fal, akkor a gyerekem is megérezte volna. Kijöttek a tűzoltók, szerencsére megcsinálták hamar. De mondja meg, hogyan lehet ilyen borzasztó állapotban lévő házban élnünk? A mosdóban is félek, ki tudja, mikor szakad le a plafon – fogalmazott a kismama.

Aládúcolt lépcsőház a Drégely utcában. Forrás: Szakértői vélemény

Ugyanis a bérházban, amelyre évekkel ezelőtt bontási határozat született, a penészes, beázott lakások zömében a mai napig nincs fürdőszoba, a lakók a folyosók végén található közvécéket használhatják.

Ennek megközelítéséhez viszont egyes lakóknak muszáj a cselédlépcsőház mellett közlekedni, amit évekkel ezelőtt a pincétől a padlásig keresztül-kasul fagerendákkal dúcolták alá, hogy ne omoljon össze.

A portál felidézte, a kriminális állapotban lévő házban néhány hónappal ezelőtt egy újságíró fejét sértette fel egy tetőről lecsúszó cserép, egy másik alkalommal az egyik lakó fejére esett a vakolat.

Május végén a még használatban lévő lépcsőháznál

a lépcsőfokok elmozdultak, billegtek, emiatt a statikus életveszélyt állapított meg, előírta a lépcső aládúcolását.

Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz–KDNP frakció vezetője korábban azt mondta, elfogytak azok a felújított bérlakások – csaknem 200 darab –, amelyeket fideszes elődjétől, Bácskai Jánostól örökölt meg Baranyi Krisztina baloldali polgármester, miután az általa vezetett önkormányzat szinte egyáltalán nem foglalkozott a bérlakások, illetve bérházak felújításával. Így már ott tart a ferencvárosi önkormányzat, hogy ha nagyon muszáj kiköltöztetnie egy családot például életveszélyessé vált kerületi otthonukból, akkor csak egy másik életveszélyes házban adnak neki cserelakást.

Borítókép: Drégely utca 12., Ferencváros (Fotó: Havran Zoltán)