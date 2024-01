Elkaptak egy kolumbiai drogkereskedőt Budapesten

Menekülni próbált a rendőrök elől egy kolumbiai származású férfi Józsefvárosban, miután kábítószer árusításán kapták rajta. Az üldözésbe több rendőri egység is bekapcsolódott. Végül a díler egy építkezésen próbált elrejtőzni előlük, azonban nem járt sikerrel – közölte a rendőrség.

Tavaly novemberben érkezett a bejelentés a rendőrséghez, hogy

egy férfi drogot árul a József körúton.

A helyszínre érkező rendőrpáros, amikor igazoltatni akarták a gyanús személyt, minden felszólítás ellenére hátrálni kezdett, majd futásnak eredt. A menekülő férfinak sikerült eltűnni a rendőrök elől, ezért erősítést kértek. A hívásukra reagált a térfigyeléssel foglalkozó kollégájuk is, aki kamerán keresztül látta, hogy a menekülő a hátizsákját egy autó tetejére dobta , majd ő egy Gyulai Pál utcai építkezés területére rohant be. Az időközben megérkező erősítés biztosította a táskát, a rendőrpáros pedig az építkezésre ment, ahol a biztonsági őr megerősítette őket, hogy a keresett férfi valóban az építkezési területre futott be.

A rendőrök körbevették az épületet, lezárták a kijáratokat, az üldözést megkezdő két rendőr pedig átkutatta az épületet. A rendőrpáros az alagsorban, a lépcső alatti tárolóhelyiségben talált rá a menekülőre. Mikor kinyitották a helyiség ajtaját, azonnal észrevették, hogy

az üldözöttjük éppen próbált elrejteni hetvenezer forintot és három mobiltelefont.

A menekülő férfit végül sikerült elkapni, és a rendőrök előállították a VIII. kerületi rendőrkapitányságra. A készülékeken talált adatok alapján valószínűsíthető volt, hogy a 36 éves férfi kábítószert árult. A rendőrök kutatást tartottak a lakásában, ahol

több millió forint, fél kilogramm droggyanús anyag,

valamint az árusításhoz szükséges eszközök, telefonok, laptop és két útlevél került elő. A járőrök 7,04 gramm droggyanús anyagot találtak a férfi nigériai származású szobatársánál is, ezért vele szemben kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult eljárás.

A kolumbiai férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják a rendőrök, a bíróság november 11-én elrendelte a letartóztatást. Nigériai társa szabadlábon védekezik.