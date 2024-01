Fontos határidő közeleg a napelemes pályázatoknál

Január 25-én kezdődik a Napenergia plusz programra a regisztráció, aminek célja a zöldenergia termelése és tárolása minél több háztartásban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra rámutatott: 75 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, a pályázók ötmillió forintos támogatást is kaphatnak a költségeik 65 százalékának fedezésével.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly októberben jelentették be, hogy januártól útnak indul a Napenergia plusz program. A kormány olyan háztartási kiserőművek létesítéséről döntött, amelyek nemcsak a napelemek telepítését, hanem az energiatárolást is magukban foglalják. Ezért olyan pályázatot írtak ki, amely támogatja a családoknak az általuk megtermelt zöldenergia felhasználását és tárolását is.

Van néhány fontos módosítás

Azonban több, túlnyomórészt technikai jellegű módosítást vezettek át a modern napelemes rendszerek telepítését támogató program kiírásán az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint – mutatott rá a Világgazdaság. A várható megtérülési időhöz igazodva egységesen tíz év lesz a rendszer-, termék- és kivitelezői garanciák teljes időtartama, illetve legfeljebb 600 ezer forint számolható el a mérőhely szabványosítására és fázisbővítésére. A kivitelezők alvállalkozóinak nem kell külön regisztrálniuk.

A lap szerint érdemes tudni, hogy a mérőhely szabványosítása és legfeljebb háromszor 20 A-es fázisbővítése összesen maximum 600 ezer forinttal támogatható. Az e tételektől külön kezelendő előkészítési és adminisztratív költségekre a beruházási kiadások legfeljebb 15 százaléka fordítható. A fejlesztés kapcsán kötelező garanciális időszakokat a várható megtérülési időhöz igazítják.

Ennek megfelelően a rendszergarancia, a kivitelezői garancia, valamint a napelemre, az inverterre és a tárolóra vonatkozó termékgarancia időtartamát egyformán 10 évben határozza meg a módosított kiírás.

Az iparági vállalkozásokat érintő egyik legfontosabb változás, hogy kizárólag a generálkivitelezőknek kell regisztrálniuk a programban, az általuk igénybe vett alvállalkozók regisztrációja nem szükséges. A pályázók és kivitelezők védelme érdekében a módosított dokumentumok részletezik a vállalkozási szerződés felmondási feltételeit, jogosulatlan felhasználás esetén a támogatás visszakövetelésének lehetséges módját.

A teljes dokumentáció naprakész formában elérhető a támogató NFFKÜ pályázati felületén. A családok 2024. január 15-től választhatnak kivitelezőt a programban regisztrált cégek közül. Az adminisztrációt a szerződésminta kötelező használata is egyszerűsíti a jelentkezők számára. Támogatási kérelmeket a már megkötött kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be.