Fontos változást jelentett be a MÁV

Ismertették, hogy az elmúlt két napban a MÁV leányvállalata elvégezte a vágánygeometriai és járműdinamikai méréseket. A jobb vágány hétfői mérési eredményeit kiértékelve a szakemberek megfelelőnek ítélték a pályát ahhoz, hogy azon már akár 140 kilométeres megengedett sebességgel is haladjanak a vonatok. Kedden pedig ellenőrző méréseket végeztek a másik, bal vágányon is, amelyen szintén megfelelők a felújítás utáni paraméterek, így azon a decemberben visszaállított 140 kilométeres sebességgel továbbra is biztonságosan közlekedhetnek a vonatok.

Az utómunkálatok idején jellemzően napközben egy-egy vágányon fog szünetelni a közlekedés, ez néhány alkalommal a menetrend kisebb módosításával jár.

A MÁV-csoport jelezte, hogy az átépítési munkákkal párhuzamosan további beruházásokkal is fejlesztik a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedést. A folyamatban lévő CEF-es fejlesztés első üteme, a Győr–Hegyeshalom közötti beruházás lezárult, így tavaly december 10-től próbajelleggel a határállomáson megállás nélkül haladhatnak át egyes vonatok, így a határon át gördülékenyebbé, egyszerűbbé vált a személyszállítás. A beruházás kiemelten fontos, mert így még megbízhatóbbá, pontosabbá válhat a vonatközlekedés, összességében több távolsági vonat tud majd közlekedni – a későbbiekben akár félóránként – Magyarország és Ausztria között.