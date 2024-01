Idős embereket fosztott ki egy nő, aki önkormányzati dolgozónak adta ki magát

Rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 57 éves helyi nővel szemben. A gyanúsított az elmúlt napokban idős embereket keresett fel, különféle ürüggyel behatolt hozzájuk, majd megszerezte az értékeiket – közölte a rendőrség.

Első alkalommal egy 85 éves nőhöz csengetett be a gyanúsított, és

önkormányzati dolgozónak adta ki magát.

Egy egyébként ingyenesen igényelhető Gondosórát és egy gyógyszerkészítményt kínált eladásra, utóbbit a sértett ki is próbálta. A szertől elkábult nőtől az elkövető közel egymillió forintot és egy arany nyakláncot tulajdonított el.

Egy másik esetben a gyanúsított azzal az ürüggyel csöngetett be egy idős nőhöz, hogy üzenetet hozott a testvérétől. Be is jutott az előszobáig, de onnan nem tudott továbbmenni, mert a házigazda gyanút fogott, ezért telefonálni akart, mire a hívatlan látogató elmenekült.

A támadó a harmadik alkalommal aláírásgyűjtésre hivatkozva férkőzött be egy lakásba, majd bántalmazta az ott élő idős nőt, ezután több mint egymillió forintot zsákmányolt.

Később az 57 éves nő az első esetnél használt módszerrel jutott be másik két sértetthez, akik szintén fogyasztottak a felkínált szerből. Egyiküknél nem talált számára értékeset, a másik áldozatától néhány ezer forintot és egy bankkártyát vett el.

A bejelentéseket követően a rendőrök a beszerzett információk alapján tíz napon belül azonosították, majd elfogták a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőt.

A miskolci rendőrkapitányság további sértettek jelentkezését várja,

akiket hasonló módszerrel rabolt ki, vagy próbált meg kirabolni az 57 éves nő.