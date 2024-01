Nagymarosi vonatbaleset: kedd hajnalban egy vágányon megindulhat a forgalom

A daruzást és az utómunkálatokat követően a MÁV szakemberei az egyik sínpáron megkezdték a vágányszabályozást, és visszaépítik a kocsik emelése, elszállítása miatt elbontott, félrehúzott felsővezetékeket is. Ez azt jelenti, hogy január 2-án hajnali 4 órakor egy vágányon villamosvontatással megindulhat a közlekedés Nagymarosnál, így akkortól várhatóan újra járnak a szobi zónázóvonatok, valamint a nemzetközi vonatok is, ezért nem kell majd átszállni pótlóbuszra Vác és Szob között. Előreláthatólag kedd reggel egy másik vágányt is vissza lehet adni a vonatoknak.

További három, jelentősen megrongálódott vágány helyreállítása várhatóan két hétig tart. Addig a Budapest–Vác–Szob vonal északi, Vác és Szob közötti szakaszán közlekedő vonatok esetében 5-15 perces késések előfordulhatnak.

Kedden hajnaltól várhatóan a következők szerint közlekednek a vonatok: