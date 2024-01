Orbán Viktor: Vannak évek, amelyekben az a legjobb, hogy véget érnek + videó

„Vannak évek, amelyekben az a legjobb, hogy véget érnek. Így vagyunk mi 2023-mal” – mondta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött új videójában, melyben összegzi december legfontosabb eseményeit.

A miniszterelnök a „hatlövetű” összeállításban kifejtette:

Sajnos a háborúnak nincs vége. Terrorveszély nő Európában és a migrációs nyomás is egyre nehezebb.

Orbán Viktor a magyar labdarúgás sikereiről is szólt. Sorozatban a harmadik Európa-bajnokságra jutott ki a magyar válogatott, amire a miniszterelnök így reagált:

Szép év lesz ’24!

Felidézte a török elnök legutóbbi budapesti látogatását is, és „Magyarország kiemelten fontos stratégiai szövetségeseként” említette Törökországot. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Törökország egy erős ország, és most már saját autómárkájuk is van, amiből hoztak is egy példányt. Vendégét egy rendkívül értékes lóval ajándékozta meg a magyar miniszterelnök.

Egy lóerő 435-ért cserébe. Csupa ilyen üzletet szeretnék kötni ’24-ben is

– mondta Orbán Viktor.

A videóban nemzetközi sajtótájékoztatójáról is beszélt, amiről elmondta, hogy nagy lehetőség számára, hogy kifejtheti az álláspontját a fontos kérdésekben. A nemrég megválasztott argentin elnökről is szólt.

Ilyet se láttam még (...) egy elnök, aki láncfűrésszel kampányol

– idézte fel a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ez nem indokolatlan, mivel az ország inflációja száz százalék fölött is volt.

A december fő eseményeit összefoglaló videót Orbán Viktor azzal zárta, hogy