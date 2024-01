Pénz van, de fejlesztést nem tervez a baloldali vezetés

– A Fidesz–KDNP módosító javaslatait elfogadta a baloldali többségű testület, ennek ellenére a költségvetést mi nem tudtuk elfogadni, mert attól, hogy ezáltal jobb lett, még nem lesz jó – mondta a Magyar Nemzetnek Lehoczki Ádám, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője. A kormánypárt azt kifogásolta: ismét egy működési költségvetés született, fejlesztéseket nem tervezett bele a Cserdiné Németh Angéla polgármester vezette DK-s többség. A Fidesz helyi frakcióvezetője emlékeztetett: az elmúlt harminc évben mindössze négy év fideszes vezetés volt, az összes többit a baloldali pártok dominálták.

Lehoczki Ádám, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

– Eléggé elmaradott kerületről beszélünk, soha nem volt lényegi fejlesztés a szomszédos kerületekhez képest. A 2020-as helyzettől kezdve a baloldal működési költségvetést terjeszt elő. Korábban a járványra, tavaly a háborús helyzetre hivatkoztak – húzta alá a kormánypárti politikus.

A kerület, Újpalota–Rákospalota költségvetésének főösszegét 31,6 milliárdra becsülték, ami a 2023. évi előirányzatnál 27,3 százalékkal magasabb. Lehoczki rámutatott: az idei is egy működési költségvetés lett, semmilyen nagyobb fejlesztést, építkezést nem terveztek.

– Amikor konjunktúra volt, akkor sem álmodtak nagyobbat az általuk vezetett ciklusok alatt. Van egy félkész rendelőépület, egy romhalmaz Rákospalota határában, a Deák utcában. Még 2014 körül kezdték el építeni, hét-nyolc éve nem nyúltak hozzá, még a 2022-es költségvetésben be volt állítva egy nagyobb összeg, hogy ezt befejezik, ám az összeget másra használták fel – emlékeztetett Lehoczki Ádám.

A képviselő szerint a XV. kerületben a legrosszabb eset történik, ugyanis pénz van, ám olyan dolgokra megy el, aminek nincs látszata.

Mint mondta: működnek különböző politikai kifizetőhelyek, olyan szerződések, amelyek megléte problémás és szerinte felesleges.

– A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlesztéseket nem tudják sikerre vinni. A határidőket nem tartják be, műszaki és kivitelezési hibák vannak. Hiába van pénz, az elköltéséhez is alkalmatlanok. Jó párszor megégették magukat az elmúlt években, mint a rendelő-, tér- vagy óvodafelújításokkal, ezért félnek is belevágni a fejlesztésekbe. Az első számú felelős a polgármester, ha a kerületben nem mennek a dolgok – közölte a frakcióvezető.

A Fidesz–KDNP-képviselőcsoport módosító javaslatait elfogadta a képviselő-testület, amelyek néhány kisebb, de fontos intézkedést tartalmaztak. Megemelkedik a sportegyesületek döntő többségének és az egyéb kulturális egyesületek támogatása egy-egymillió forinttal, az egyházak idén kétmillió forinttal többet kapnak. Ami az egyik legsürgetőbb feladat, fideszes javaslatra megkezdődik a Sztárai Mihály térnél lévő problémás kereszteződés lámpás gyalogátkelőhellyé alakítása, ennek a tervezésére hatmillió forintot irányoztak elő.

Megemlítendő, hogy fővárosi illetőségű kereszteződésről van szó, ám a kerület nem várhat a Karácsony Gergely vezette fővárosra, az emberek biztonsága érdekében minél előbb ki kell alakítani.

A társasházakban élők is jobban járnak, a felújítási keret hatvanmillió forintról hetvenmillió forintra módosult. A 2023-as pénzmaradvány terhére egy kormánypárti kiegészítő javaslatról is döntöttek: csökkentik a várólistákat a Vass László Egészségügyi Intézményben, több forrás áll rendelkezésre útfelújításokra, klímavédelmi panelprogram indul és megnövelik a Levendula 60+ program összegét.