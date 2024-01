Százmilliókat bukhat Pécs a városvezetés miatt

Négy projekttel nem is tudtak végezni, így 660 milliónál tartanak

A Hétszínvirág Bölcsőde felújítása, a Diána téri piac rekonstrukciója, a Diána téri piac környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, valamint a „Zöld kapu” projektre 660 millió forint városi önerőt biztosítottak decemberben. Erre azért is volt szükség, mert az uniós források lehívásának az is feltétele, hogy önerővel is legkésőbb március 31-ig úgy fejezzék be, hogy át is vegye őket az önkormányzat.

Vagyis ha ezt a határidőt sem sikerül tartani, akkor még több pénzt kell a városnak hozzátennie a projektekhez, akár egyes projektek teljes költségét a városnak kell állnia

– derül ki a cikkből.