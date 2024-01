Több nyomozás is indult a pécsi városháza körüli kétes ügyekben

Egymást érik a nyomozások Pécsett, ahol már az ötödik hatósági vizsgálat indult el, amelyben érintett a baloldali városvezetés – írja az Origó. A lap szerint a legújabb nyomozást azért rendelték el, mert a Péterffy Attila és baloldali támogatói által vezetett pécsi önkormányzat több mint 21 millió forintot fizetett ki egy olyan cégnek, amely végül el sem kezdte a munkát, ugyanis azt a városvezetés évekkel később lefújta.

Az érintett – a baranyai megyeszékhelyen MSZP-közelinek tartott – cég fő tulajdonosának lánya a pécsi DK-iroda vezető munkatársa, eközben az egyik alpolgármester személyi referense, és egyben egy jobbikos bizottsági elnök élettársa is

– írta meg a Pécs Aktuál nevű helyi hírportál.

A rendőrség most hűtlen kezelés miatt indított nyomozást ebben az ügyben, de a kétes üzletet a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja ezzel párhuzamosan. Az ügyet a helyi Tiszta Kezek Frakció robbantotta ki, amelynek tagjai az elmúlt években sorra léptek ki a baloldali városvezetésből, mert nem bírták nézni a visszaéléseket és a pécsiek átverését – közölték korábban több fórumon is.

Vesztegetés bérlakásokért?

Még 2022 novemberében derült ki, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást vesztegetés bűntette miatt a pécsi polgármesteri hivatalban, mert a gyanú szerint kenőpénzért adhatták a szociális bérlakásokat.

A nyomozás máig tart, és meglehetősen alaposnak tűnik: rengeteg iratot foglaltak le és vittek el a különleges nyomozók, számos tanút hallgattak ki az ügyben, ahol állítólag hangfelvételek is bizonyítják a kenőpénzek elfogadását.

A nyomozást tavaly nyáron tovább szélesítették, és egyes információk szerint az ügy sokkal nagyobb is lehet annál, mint aminek elsőre tűnt. A kellemetlen ügyre a városvezetés ugyanakkor érdemben nemigen reagált nyilvánosan.

Értékes ingatlan romos kempingért

Hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálódnak a rendőrök, mert nem zárható ki, hogy elherdálták Pécs vagyonát azért, hogy egy ismerős, MSZP-közeli cégnek kedvezzenek a városvezetők. A korábban Puch Lászlóval, a szocialisták egykori pénztárnokával összeköthető vállalkozás egy sokmilliárdos haszonnal kecsegtető parkosított területhez juthatott Pécsett úgy, hogy egy friss döntés miatt akár lakóparkot is építhet rajta a Belváros-Egyetemváros peremén. Pécs eközben csak egy romos kempinget, és némi aprót „nyert” az üzleten, bár a városvezetés szerint minden szabályos volt. Kiderült azonban, hogy

a cserét megalapozó ingatlanértékbecslők egyértelműen az MSZP-hez köthető figurák voltak, egyikük korábban még a szocialista párt képviselője is volt.

Közfeladati helyzettel visszaélés?

A lakáskiutalásokat is felügyelő bizottság jobbikos elnökéhez, Fogarasi Gáborhoz, illetve a városvezető koalícióhoz is köthető az a családfő, akinek hozzátartozói három bérlakáshoz is hozzájuthattak Pécsett. Az ügyben feljelentést tett a Pécsi Ellátó Központ vezetője – árulta el azok után, hogy a Tiszta Kezek Frakció egyik képviselője, Hencsei Zsolt konkrét kérdéseket tett fel neki az ügyben.

A rendőrség megerősítette, hogy „közfeladati helyzettel visszaélés bűntette” miatt nyomoznak, de a nyomozás érdekeire hivatkozva több részletet nem árultak el egyelőre. Ebben az ügyben is hallgatnak Péterffy Attiláék.

Méregdrága elszámoltatás

Legalább két büntetőügyben is bíróság elé kell állnia a pécsi polgármesternek és ügyvéd tanácsadójának, mert a vád szerint hazudtak. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy mindkét ügy az „átvilágításokhoz”, illetve „elszámoltatáshoz” kötődik, amelyekben – a vád szerint – valótlan információkat közölt Péterffy és Bodnár a nyilvánossággal, ezzel megrágalmazva ártatlan pécsieket, és egyébként megtévesztve a közvéleményt.

Az úgynevezett pécsi „elszámoltatásról” vagy „átvilágításokról” érdemes tudni, hogy sajtóhírek szerint

már legalább kétszázmillió forint közpénzt fizettek ezekért egy szűk ügyvédi körnek, de semmiféle eredménnyel nem jártak: senkit nem ítéltek el, az ügyeket minden hatóság – alapos vizsgálatok után – visszadobta megalapozatlanság miatt.

Próbálkoztak úgynevezett pótmagánvádas eljárásokkal is, amikor nem a hatóságra bízzák a vád felállítását, hanem azt ők maguk állítják össze, de ezeket is minden esetben elveszítették eddig.

Tudományos alpolgármester

Pécsi források szerint újabb nyomozás jöhet hamarosan a városvezetéssel szemben. Péterffy Attila alpolgármestere, Ruzsa Csaba törvénytelenül vehetett fel számítások szerint nagyságrendileg negyvenmillió forintnyi közpénzt. Ruzsa ugyanis egy cégtől is fizetést kapott 18 hónapon keresztül, de ezt a törvény szerint nem tehette volna meg. Az alpolgármester úgy védekezett, hogy ő tudományos munkát végzett, de szerződését nem hajlandó nyilvánosságra hozni.

Nem csak ezek a bűncselekménygyanús ügyek borzolják a pécsiek kedélyeit. Mint arról a Magyar Nemzet hírt adott, a december 31-ig be nem fejezett projektek miatt százmilliókat bukhat el a város az amúgy még az előző, jobboldali városvezetés idején elnyert uniós támogatásokból.