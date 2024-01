Wintermantel Zsolt: Pénzügyi lélegeztetőgépen van Budapest

– Karácsony Gergely főpolgármester a legutóbbi Fővárosi Közgyűlésben a szemükre vetette, hogy a Fidesz–KDNP-nek nincs ajánlata a budapestiek számára. Mi az önök ajánlata a budapestieknek?

– Szeretném Karácsony Gergely figyelmébe ajánlani azt a kilenc évet, amikor a Fidesz–KDNP irányította Budapestet 2010 és 2019 között. A jelenlegi főpolgármester ebben az időszakban megfigyelhette azt, hogy mi az ajánlata a Fidesznek Budapest számára. Az a kilenc év a biztonságos, stabil működés és fejlődés időszaka volt Budapesten. Nyilvánvalóan nem volt tökéletes a város, mert egy városban mindig vannak kihívások, mindig vannak megoldásra váró feladatok Akkoriban a budapestiek viszont normál körülmények között tudtak élni, közlekedni. Közben pedig folyamatosak voltak a fejlesztések, az útfelújítások, különböző nagyobb beruházások. Van olyan ajánlata tehát a Fidesznek, amit jó szívvel ajánlunk. Sajnáljuk, hogy a főpolgármester azt a kilenc évet is átaludta, mint ahogy most teszi a szolgálati autójában, buszsávban közlekedve, szundikálva. Kell egy megbízható főpolgármester, aki összefogja a mögötte álló csapat munkáját. Karácsony Gergelynek nincs jó csapata, és személyében is alkalmatlan, hogy ezt a munkát irányítsa.

– Megfordítva a kérdést: ön szerint Karácsony Gergelynek a mostani teljesítménye alapján lehet jó ajánlata a fővárosiak számára?

– Karácsony Gergely az elmúlt négy évben két nagy beruházást fejezett be, a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítását. Mindkettőt a Fidesz–KDNP készítette elő, terveztette meg és teremtette elő hozzájuk a forrásokat. Egyetlen olyan beruházás sincs, amit Karácsony Gergely talált volna ki, készített elő és valósított meg. Az, hogy négy év alatt nem történik semmi, nem kötődik az aktuális főpolgármester nevéhez egyetlen nagyobb beruházás sem, az egyszerűen példa nélküli. Az átgondolatlanul felfestett kerékpársávokat nem nevezhetjük beruházásnak.

– A Fidesz–KDNP alatt koncepció is készült a kerékpárutak építésére, hol tart most ez a terv?

– A mobilitási tervet még a Fidesz–KDNP-s vezetés dolgozta ki, amit a nyáron felülvizsgált a mostani Fővárosi Közgyűlés is. Az alapelvet, a fő szempontokat meghagyta ez a grémium. A mobilitási terv tartalmazza, hogy közép- és hosszú távon miként kellene fejleszteni a főváros és agglomerációjának közlekedését. Ez alapján akár lehetne jól is csinálni a dolgokat. Nem kérdés, hogy az autóforgalmat, ha lehetséges csökkenteni kell, és a közösségi közlekedés felé terelni az autósokat. De nem parancsszóra. Az nem működik, hogy ellehetetlenítem az autós közlekedést, elveszek sávokat, megszüntetek parkolóhelyeket. Először meg kell teremteni az alternatívát, megépíteni a P+R-parkolókat, fejleszteni a közösségi közlekedést. Meg kell teremteni, hogy az autós közlekedőknek valós alternatíva álljon rendelkezésre.

– Karácsony Gergely Facebook-oldaláról úgy tűnik, minden rendben van a közösségi közlekedéssel. Érkeztek új trolik, buszok, villamosok, és a 3-as metrót is felújították. Mi hiányzik még?

– A jelenlegi főpolgármester Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa. Nem fejti ki az igazság minden részletét ezekben a posztokban. A villamosok, amelyek most álltak forgalomba, még a Fidesz–KDNP által lefolytatott közbeszerzés útján kerültek a sínekre. Egyébként is evidencia, hogy egy városban az elöregedő buszokat le kell cserélni, ez a biztonságos működés lényege. Mikor és hol hallottuk Tarlós Istvánt arról dicsekedni, hogy éppen aznap felseperték az utcákat? Ennek magától értetődőnek kellene lennie. Most viszont Karácsony Gergelyék nem nyírják le a füvet, inkább kitesznek egy táblát, hogy méhlegelő.

– Karácsony Gergely rendre a főváros kritikus pénzügyi helyzetére hivatkozik. Valóban ennyire nincs pénze a fővárosnak?

– Idén rekordméretű adóbevétel keletkezett, ezt mind a budapesti vállalkozások fizetik be a kasszába. Ráadásul 214 milliárd volt az a tartalék, amivel Karácsony Gergely átvette a kormányzást Budapesten. Tehát ki lehet azt mondani: felélték a tartalékokat, elköltötték a rekordméretű adóbevételt, és ennek ellenére jelenleg 55 milliárd mínuszban van a főváros. Ez egész egyszerűen botrány. Amikor a baloldal kormányra kerül, felélik a pénzt, majd adósságba kergetik a várost. Jövőre újra rekordot fog dönteni az iparűzésiadó-bevétel, ennek ellenére a rossz gazdálkodás miatt mégis ténylegesen eljuthat abba a helyzetbe Budapest, hogy nem fognak tudni például üzemanyagot venni a buszokba, és leáll a tömegközlekedés. Ezt mindenképpen el kell kerülni! Jövőre új városvezetésre van szükség, mert nem folytatódhat tovább a főváros leépülése. A főváros jelenleg pénzügyi lélegeztetőgépen van, trükkökkel, faktorálással kerülik meg a törvényt, amely szerint nem lehet év végén folyószámlahitele Budapestnek. Azzal, hogy a bankoknak adósították el a fővárost, életben tartják, de a kötelezettségeiket nem tudják kifizetni, átütemezték. A fővárosnak most már papírja is van arról, hogy csődben van. Ezt a papírt úgy hívják, fővárosi költségvetés, amit a Gyurcsány–Karácsony-koalíció elfogadott. Megemlítendő, hogy a baloldal saját magával sosem volt szemérmes. Amikor saját káderekre kellett költeni, saját prémiumokra, saját rendezvényekre, mindig volt pénz. Mindig az első, hogy saját magukat kifizessék.

– Aki követi Karácsony Gergely online tevékenységét, akár azt is érezheti, hogy a város működik. Rendezvények tömkelege várja a budapestieket. Mi a véleménye a főpolgármester közösségi oldaláról, kommunikációjáról?

– Karácsony Gergely mindenkinek tud tanácsot adni, megmondja, hogy a kormánynak mi mindent kellene tennie. Azt látjuk, hogy van véleménye a nagy- és világpolitikáról. Az a baj, hogy közben saját dolgát nem végzi el. Mint főpolgármesternek nem kell külpolitikával vagy magyar gazdasági és oktatási kérdésekkel foglalkoznia. Karácsonynak az a dolga, hogy a város cégeit és intézményeit működtesse, irányítsa azt az apparátust, ami a főpolgármesteri hivatalban van. Jól láthatóan ezzel azonban nem foglalkozik, képtelen is rá, csak és kizárólag a Facebookon mondja el, hogyan kellene jól működnie egy városnak. Látjuk, hogy a parkokban nincs lenyírva a fű, az utcáról nem viszik el a szemetet és dugó van. Hajléktalanok lepték el az aluljárókat, a közösségi tereket. Kimondható: a város azon része, ami Karácsony–Gyurcsány felelősségi körbe tartozik, rosszul működik.

– Botrányoktól sem volt mentes az év. A 2022-es kampányban előkerült guruló dollárok szálai a főpolgármester mozgalmához vezetnek. Ön többször kérte Karácsony Gergelyt, hogy álljon ki, és mondja el ezzel kapcsolatban az igazat. Lát arra esélyt, hogy Karácsony Gergely érdemben megszólal az ügyben?

– Lett volna lehetősége Karácsony Gergelynek, hogy megtisztelje a budapestieket az igazsággal. Ezt elhalasztotta. Nem hiszem azt, hogy önmagától őszintén fog szólni a magyar választópolgárokhoz, viszont bízom a nyomozóhatóságok munkájában. Számomra, a sok-sok tényező mellett, ezért is alkalmatlan a posztjára. Emberileg is sokatmondó, hogy a megválasztott főpolgármester nem tud a budapestiek szemébe nézni, őszintén beszélni arról, hogy milyen szerepe volt ebben az ügyben. Emiatt az emberi tulajdonsága miatt sem tartom Karácsony Gergelyt alkalmasnak arra, hogy a fővárost vagy bármilyen közösséget vezessen a jövőben.

Borítókép: Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Havran Zoltán)