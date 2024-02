A baloldali városvezetés huszonöt évre adósrabszolgaságba taszította Pécset

A baloldal leépíti Pécset

A baloldali városvezetés huszonöt évre adósrabszolgaságba taszította a várost a nemzeti oldal szerint, hiszen 16 milliárd forinttal adósította el a várost.

Ezt huszonöt éven keresztül kell a pécsieknek és minden vállalkozónak fizetnie,

hiszen amit iparűzési adóból, építményadóból vagy bármilyen hozzájárulással befizetnek az önkormányzati kasszába, annak egy jelentős része évről évre, huszonöt éven keresztül a hitelekre megy el. Ehelyett utakra, közterekre, jobb tömegközlekedésre, egészségügyi szolgáltatásra is fordíthatná Pécs ezt az összeget.

A hatalmas adósság felhalmozása mellett a városvezetés nagy lábon él, és ez szembeötlő. Pécs alpolgármesterének, Ruzsa Csabának két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja van a horvátországi Zadartól nem messze, amiket felerészben birtokol 2007 óta. Van még egy 1580 négyzetméteres pécsi telken épült, 288 négyzetméteres, garázzsal is rendelkező családi háza, egy 1000 négyzetméteres fővárosi telken lévő, 84 négyzetméteres társasházi otthona is két garázzsal – ez utóbbinak a felét birtokolja –, továbbá egy 100 négyzetméteres budapesti társasházi lakásba is visszavonulhat.

Mindezt úgy, hogy közben teljesen elhanyagolják a várost. Korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy elképesztő mocsok és bűz van a pécsi Kossuth téren, amelyet az Európa kulturális fővárosa programra időzítve újítottak fel. A szépen rendbe tett közterületen a kövezet a csobogók környékén, valamint a tér egyes pontjain szinte fertőzésveszélyesen mocskos. A hatalmas köveket nemcsak a kiöntött italok, elkent szerves anyagok maradványai vagy a kutyák vizelete piszkítja be, hanem rendkívül sok graffiti is csúfítja azokat. Sem a városüzemeltetést ellátó Biokom Kft., sem az önkormányzat nem törődik az állandó kosszal és bűzzel, dacára annak, hogy a pécsi polgármesteri hivatal apparátusai is működnek a Kossuth téren.