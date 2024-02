A nemzeti oldal tud korrigálni

Kitért arra is, hogy a baloldali pártok katasztrofális állapotban vannak, ellentétben a baloldali sajtóval, ahol „vérprofi propagandisták kegyetlenül pörgetik a történéseket”. A kegyelmi ügyet a Soros-média 444 nevű platformja robbantotta ki, nemzetközi botrányt tudtak belőle csinálni – hívta fel a figyelmet, hozzáfűzve, hogy aki ezt az ügyet kirobbantotta, az a magyar stabilitás nyújtotta versenyelőnyt akarta megszüntetni. Szerinte Magyar Péter, Varga Judit volt férje nem fog nagy vihart kavarni a magyar politikában, mert nincs olyan adu a kezében, eddig sem mondott semmi újat.

Kiszelly Zoltán szerint hamarosan csitulni fognak a kegyelmi ügy által keltett közéleti hullámok (Fotó: Észak-Magyarország/Ádám János)

– Nagyon fontos, hogy a nemzeti oldal, a kormányoldal tud korrigálni – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. A kormány az alaptörvény-módosítással egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelmi politika terén nincs változás, politikailag a miniszterelnök azt üzente, hogy akik hibáztak, azoknak kell levonni a következtetést. Az elemzési igazgató azt várja, hogy az alaptörvény módosításához egy vagy két baloldali párt is csatlakozik, ami nemzetközileg is sokat számítana, illetve a magyar emberek nagy részének ezzel az ügy lezárhatóvá válna.

Hangsúlyozta:

a Fidesz–KDNP politikai közösségében nagyon sok olyan tehetséges női és férfi politikus van, aki jó államfő lenne.

Novák és Varga bizonyították, hogy nyelveket beszélő, sokgyermekes családanyaként helyt tudnak állni. A baloldali politikusok annyira leszerepeltek, hogy kiszervezik feladataikat az influenszereknek, és most már nekik gurítja az amerikai nagykövetség a dollárokat – mutatott rá. Az ügyet azért tartják napirenden, mert nem akarnak arról beszélni, ami nekik kellemetlen, például a Lánchíd-botrányról.

Kiszelly Zoltán úgy vélekedett: nem változott meg az sem, hogy Kunhalmi Ágnes össze akart fogni, Donáth Anna pedig nem, és jót tett nekik, hogy most nem erről kell beszélniük, az alaptörvény módosításával pedig a téma le fog kerülni a napirendről. Bár most néhány baloldali párt távolságot igyekszik mutatni egymás között, ne legyenek kétségek afelől, hogy 2026-ban megint együtt fognak menetelni – fogalmazott. Mráz Ágoston Sámuel szerint viszont kétpólusú baloldallal kell szembenézni 2026-ban, ami egy szociáldemokrata és egy liberális pólusból fog állni. Ez látszatversengés a szavazatok maximalizálásáért, a domináns szereplő továbbra is Gyurcsány Ferenc lesz – mondta.