Az alvilág rettegett ura amerikai ügynök volt? (2. rész)

2001. májusában Halmos Riskó Annát állapotosan tartóztatták fel a Los Angeles-i repülőtéren. Az Egyesült Államokba az akkori jogszabályok szerint várandós, nem amerikai állampolgárt rendkívül kivételes esetben engedhettek volna be.

Az ikerterhessége ötödik hónapjában járó fiatal nőt mégis félreállították, majd csupán néhány óra várakoztatás után, intézkedés nélkül elengedték és engedélyezték a belépését az Egyesült Államokba.

Portik élettársa 1997-től kezdődően mind a négy közös gyermeküket Amerikában szülte meg, így amerikai állampolgárok lettek.

A magyar titkosszolgálati vizsgálat a fenti körülményeket, illetve más beszerzett adatokat értékelve megállapította, hogy terhes élettársa Portik valamilyen hivatalos amerikai kapcsolata tudtával és engedélyével léphetett be az országba.

Kétrészes cikksorozatunkban annak járunk utána, hogy Portik Tamásnak milyen jellegű kapcsolata volt az FBI-al. Az előző cikkünkben megírtuk, hogy a magyar rendőrség Portik letartóztatása előtt egy hónappal megfigyelte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei és az olajos bűnöző titkos találkozóját. Az ezzel összefüggésben már egy évvel korábban indult titkosszolgálati vizsgálat pedig több fontos megállapításra jutott, többek között arra, hogy Portik már a 90-es években elején-közepén kapcsolatba lépett az FBI-al.

Bécsben vették fel a kapcsolatot

Ezt erősítette meg a vizsgálatra rálátó forrásunk is, aki hozzátette: az Energol-vezér egy, az éjszakai életben jól ismert barátja közvetítésével Bécsben vette fel a kapcsolatot az amerikaiakkal. Portik FBI-os érintettségéről a Vertical Invest-bűnügyből jól ismert K. Zoltán is beszélt a hatóságoknak. A kalandos életű, sokáig Amerikában élő férfi FBI-al való kapcsolattartása igazolható, hiszen a nyomozó iroda több levelet is írt a K. Zoltán büntetőügyében eljáró bírónak és az ügyészségnek is arról, hogy eredményes együttműködésük volt vele, aki segítette az amerikai igazságügyi szervek munkáját.

A férfi az Aranykéz utcai robbantás ügyében tanúként arról is beszélt, hogy korábban ő maga a Las Vegas-i rendőrség különleges egységének fedett nyomozója is volt és állította, Portik is hasonló szerepet töltött be „egy másik egységnél”.

Hogy ebben a vallomásában K. Zoltán az FBI-ra, esetleg más amerikai szervezetre gondolt, nem derült ki, az viszont tény, hogy a magyar hatóságok vizsgálata során azt is megállapították: Portiknak az amerikai titkosszolgálatokhoz is lehetett valamilyen köze, hiszen három stratégiai fontosságú információt is megadhatott nekik a 90-es években.

Korrupt rendőrök akadályozták az alvilági leszámolások nyomozását

Az egyik ilyen információ a leszámolásos ügyekben dolgozó különböző rendvédelmi szervekhez tartozó, vezető beosztású emberek korrumpálása volt. Mindez a magyar közvélemény számára csak azután vált világossá, hogy Portikot letartóztatták és a sajtóban is megjelent, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata után csak azért nem tudták elővenni a 90-es évek korrupt rendőreit, mert az általuk elkövetett bűncselekmények már elévültek. Hogy csak a legsúlyosabb ügyet említsük: „valaki” eltüntette az Aranykéz utcai nyomozás legfontosabb bizonyítékát, azt a felvételt, amin jól felismerhető volt a robbantó, Jozef Rohác. Egy tanú az újraindított nyomozásban úgy nyilatkozott, hogy a bizonyíték az akkori eljárás vezetőjének szobájából tűnt el.