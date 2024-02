Ennyit keres Karácsony Gergely, komoly vagyona van Tüttő Katának

Idén másfél millióval több lett Karácsony Gergely pénzintézeti számlakövetelése a tavalyihoz képest – olvasható ki a főpolgármester tavalyi és 2024-es vagyonnyilatkozatának összevetéséből. Ezzel együtt csökkent a tartozása is: tavaly még 30,302 millió volt, idén már csak 28,457 millió, magánszemélyeknek pedig továbbra is kilencmillióval tartozik a főpolgármester.

Szintén változatlan, hogy egy II. kerületi társasházban található 97 négyzetméteres lakásnak felerészben a tulajdonosa, amit tavalyelőtt vásárolt. Megvan a Siófokon, egy 189 négyzetméteres telken található 37 négyzetméteres üdülőjének szintúgy felerészben birtokolt tulajdonjoga, ezt az ingatlant 2020-ban vásárolta.

Lakáspénztári megtakarítása mintegy háromszázezer forinttal nőtt, főpolgármesterként havi bruttó jövedelme továbbra is 1,725 millió forint. A nyilatkozat szerint gazdasági érdekeltségei továbbra sincsenek, ahogy autója – és feltehetően jogosítványa – sem.

Változások Bősz Anettnél

Bősz Anett főpolgármester-helyettes vagyoni helyzete változott tavaly óta: ekkor még volt egy Toyota Prius személyautója, ami viszont az idei vagyonnyilatkozatában már nem szerepel. 2023-ban még csak 350 ezer forint feletti pénzintézeti számlakövetelése volt, ami idén közel négy és fél millióra kúszott fel, valutamegtakarítása változatlanul 1500 euró.

Néhány százezret törlesztett a Fundamenta-hiteléből, ahogy néhány százezerrel nőtt a nyugdíjmegtakarítása, és új elem a kétszázezer forintos életbiztosításból származó megtakarítása is. Az nem módosult, hogy egyötöd részben tulajdonosa egy Érd-Óvárosban található lakóháznak, amihez tartozik garázs, udvar és fodrászat.

Több mint százmilliónyi értékpapír Tüttő Katánál

Tüttő Kata főpolgármester-helyettesnek futja miből a tengerben lovaglásra, mert irigylésre méltó ingatlanportfóliója van, értékpapír-megtakarításai meghaladják a százmilliót, ami jelentős emelkedés tavalyhoz képest, pedig ezek már akkor is több tízmillió értékben az övéi voltak.

Van viszont pénzintézettel szembeni hiteltartozása, ami 118 millió forintról 135 millió forintra nőtt. Továbbra is van bevétele földbérleti díjból, de feltüntette a gyermektartásdíjat és a családi pótlékot is bevételei között, ahogy egy csillagászati távcsövet és egy fényképezőgépet is. Autója nincs.